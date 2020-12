El fuerte cruce de Fernanda Raverta con Martín Lousteau

En una de las comisiones del Senado, la titular de la Anses, María Fernanda Raverta, y el senador Martín Lousteau tuvieron un fuerte cruce. Ocurrió durante la comisión mixta de Trabajo y Presupuesto del Senado que se prepara para dar dictamen a la fórmula de actualización de jubilaciones.

El hecho ocurrió luego de que Fernanda Raverta haya señalado que una "un de las proyecciones para el 2021 es recuperar ingresos en términos reales para los trabajadores y trabajadoras, pero también para los jubilados y jubiladas. Nuestra fórmula permite que los jubilados le ganen a la inflación”. Antes de ese comentario Martín Lousteau sostuvo: "Quiero enfocarme en que nosotros hmos toqueteado el sistema previsional. Decidimos que se iba a privatizar pero en el medio hicimos, además, dos moratorias".

Rápidamente, Raverta lo cruzó poniendo como ejemplo la situación y se preguntó: "A partir del producto de la pandemia y distanciamiento, me pregunto ¿qué hubiera sido de la población mayor de 60 de no haber contado con un ingreso de carácter alimentario. Eso, que se llevó adelante en 2014, no es menor porque se puede poner en contexto a pandemia para atrás".

Después de las palabras de la titular de Anses, Martín Lousteau se sacó y trató a Raverta de "mentirosa". Incluso abrió desesperadamente el micrófono y dijo: "Miente descaradamente, le pedí datos, podría haber dicho que lo enviaban, pero eligió mentir y tergiversar lo que dijo. Dejen el verso"

El futuro de los jubilados

La directora ejecutiva de la Anses, María Fernanda Raverta, dijo este jueves que la fórmula para aumentar las jubilaciones que se debate en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado logrará que los haberes del sector pasivo aumenten por encima de la inflación.



La funcionaria, durante la videoconferencia que se llevó a cabo este jueves, remarcó que “este cambio va a mejorar la vida de millones de jubilados y jubiladas”.



En ese sentido, defendió el cambio que introducirá el oficialismo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para que los aumentos se calculen cada tres meses y que se conforme incluyendo una variación del aumento de los salarios y el aumento de la recaudación de Anses.