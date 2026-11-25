El médico Pablo Atchabahian, exintegrante de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue indagado este martes en el marco del Coimagate y reconoció haber cobrado mensualmente pagos en negro de parte de la firma Suizo Argentina por acercar negocios a la droguería. Según pudo reconstruir El Destape, en el marco del caso ANDIS y ante el fiscal Franco Picardi –quien tiene delegada la investigación-, Atchabahian afirmó que interactuaba ofreciendo los servicios de la Suizo a provincias, instituciones y obras sociales. Dio precisiones de los negocios que promovió y de las personas con las que tuvo contacto. A su vez, rechazó la acusación de ser uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en el área de Discapacidad, como considera el fiscal Picardi, y dijo que no estuvo vinculado a las licitaciones direccionadas ni a los sobreprecios de hsata 4.000% detectados en la pesquisa.

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Atchabahian –acusado de ser un lobista de la Suizo por la fiscalía- fue el primer acusado del tercer tramo de la causa ANDIS que decidió romper el silencio y declarar. Se trata de una fase que se inició el 3 de noviembre pasado, cuando se convocó a 39 indagatorias relativas al accionar de la droguería Suizo Argentina, a la que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez (titular de la Fiscalía Anticorrupción) acusan de cooptar la agencia que comandaba Diego Spagnuolo (íntimo amigo del presidente Javier Milei) para realizar negocios espurios. En la acusación se señaló que esa droguería controló las compras de medicamentos de alto costo administrando un esquema de cartelización con al menos otras 14 firmas y que hubo sobreprecios de hasta 4.000%. Los integrantes de esas "otras empresas" y de la Suizo son los que están desfilando por Comodoro Py por estos días. Fueron convocados por el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, a pedido de los acusadores públicos. Ya declaró una quincena de imputados por hechos que solo en esta etapa escalan a casi 140.000 millones de pesos.

En este marco, Atchabahian fue indagado este martes. A diferencia de los otros indagados en esta etapa, tomó la palabra. Declaró por unas 4 horas y media, entre las 11.30 y las 16. De acuerdo a la reconstrucción que realizó este medio, el exintegrante de la ANDIS durante el macrismo reconoció pagos en negro por parte de Suizo Argentina. Narró que pasaba todos los meses a retirar ese pago por la sede de la droguería. Dijo que empezó cobrando 2 millones de pesos, luego 5 millones y después se actualizó otra vez. Según aseguró él no quiso estar en blanco y ofreció facturar pero le dijeron que no y terminó acordando esta modalidad de pago no en negro. También dijo que le pagaban los viajes en avión.

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Contó que interactuaba ofreciendo los servicios de la droguería para diferentes instituciones, obras sociales y provincias. Es decir, era un lobista, tal como lo describió la fiscalía. Narró, por ejemplo, que tuvo reuniones con representantes de las provincias de San Juan y San Luis y del gremio Smata para que trabajasen con la firma que comandan los Kovalivker. Describió que tenía un rol de características institucionales y que reportaba todo lo que se enteraba a los directivos de la Suizo.

En ese marco reconoció que mantuvo reuniones de trabajo en las oficinas de la Suizo. Y que sus contactos en la droguería eran Emmanuel Kovalivker (uno de los dueños de la dorguería), Sebastián Nuner Uner (Director de Asuntos Corporativos de la Suizo y sindicado como número 2 de la firma) y Diego Viner (director de Compras de la Suizo). Dijo conocía a Daniel Garbellini, que había trabajado con él. Garbellini está procesado como uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS, era una especie de Nº 2 de la agencia y estaba a cargo de la Dirección de Incluir Salud (desde donde se realizaron la mayoría de las maniobras delictivas). Tanto Atchabahian como Garbellini habían trabajado juntos en la ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri.

Atchabahian también reconoció este martes en sede judicial que conocía a Miguel Ángel Calvete, otro de los procesados como jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS -quien está citado para este miércoles-. Dijo que lo conoció como presidente de la cámara de supermercados chinos. Es que Calvete es un multifacético empresario que está acusado de haberse beneficiado de las maniobras ilegales detectadas por la Justicia en la agencia (tenía empresas que recibieron adjudicaciones millonarias) y de pagarle retornos a Diego Spagnuolo.

En un pasaje de su declaración también se preocupó por resaltar que no conoce a Eduardo “Lule” Menem ni a Karina Milei. La sombra de ambos sobrevuela este caso, que ganó notoriedad pública con la filtración de audios adjudicados a Diego Spagnuolo que realizó Carnaval Stream. En esa filtración se escucha a Spagnuolo describir un sistema de corrupción y coimas que funcionaba en la ANDIS y del que un 3% terminaba en manos de la hermana del Presidente. La Justicia no usó esos audios como prueba pero sí como disparador de la causa.

Para la fiscalía Atchabahian no dio respuesta a la acusación y fue contradictorio.

La acusación

Para los fiscales Picardi y Rodríguez, Atchabahian “forma parte de la organización criminal en calidad de jefe y ahora como se pudo acreditar -además- como operador y lobista de la Suizo Argentina S.A. a cuyos directivos reportaba, consultaba y con quienes consensuaba determinadas decisiones”.

Los fiscales ya le habían achacado la imputación de jefe de la asociación ilícita al comienzo de la causa e incluso llegó a ser procesado por eso pero la Cámara Federal porteña modificó ese procesamiento tras una apelación y consideró a Atchabahian como parte y no jefe de la organización. Ahora los fiscales volvieron a insistir con la figura de jefe tras los nuevos hallazgos.

Es que los acusadores sindican a Atchabahian con una especial ascendencia sobre Garbellini, el mentado Nº 2 de la ANDIS. Y lo hacía además como un lobista de la Suizo. Una de las conversaciones que resaltaron Picardi y Rodríguez en el dictamen en el que pidieron las indagatorias de esta tercera etapa de la causa es de agosto de 2023 y ubica a Atchabahian dialogando con Emmanuel Kovalivker. “Gracias Ema querido soy un soldado”, le dice Atchabahian a Kovalivker. Y el vicepresidente de la Suizo le contesta: “Un gran soldad(o)”. Ese rol de “soldado” de la Suizo para los fiscales es clave.

Según la acusación fiscal, “Pablo Atchabahian desempeñó un rol central a la hora de organizar y gestionar los intereses de Suizo Argentina S.A. dentro de ANDIS en el periodo investigado, en coordinación con Daniel María Garbellini -quien era su brazo ejecutor- y con Diego Orlando Spagnuolo - máxima autoridad de la ANDIS-”.

En el dictamen que le imputa un rol clave en los desmanejos de la agencia, los fiscales afirmaron: “Las acciones desplegadas por los jefes de la organización procuraron transformar a la Suizo Argentina S.A. en la principal proveedora de medicamentos PACBI de ANDIS y posicionarla, de modo tal, que le permitiera establecer los precios y condiciones para comercializar con la agencia pública. Ocupar un lugar de privilegio en ANDIS no solo garantizaba las ventas sino también la designación de funcionarios/as y principalmente las posiciones de poder frente a otras droguerías que querían comercializar con la agencia”. Y en ese esquema, para los acusadores, el accionar de Atchabahian fue determinante.

“Para graficar el rol que tuvo la firma, cabe mencionar, por ejemplo, que Pablo Atchabahian se reconocía como un soldado de la Suizo Argentina S.A., y que Daniel María Garbellini consideraba que la bandera correcta que había que tener en ANDIS era la de la Suizo Argentina S.A. En otras palabras: un soldado de la Suizo Argentina S.A. que daba órdenes a un funcionario público que llevaba una sola bandera, no la del Estado Nacional, sino la de una empresa a la cual éste le autorizaba la adjudicación de compulsas de precios por sumas millonarias”, describieron Picardi y Rodríguez en la acusación.

Y le pusieron números a esas relaciones: “Durante la gestión de Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, la Suizo Argentina S.A. llegó a facturar $124.652.174.118,59 a ANDIS desde mayo de 2024 a agosto de 2025, conforme surge de la información aportada por ARCA”.

En lo que hace a esta tercera parte de la causa, los fiscales señalaron: “Los nuevos hallazgos ponen en evidencia que Pablo Atchabahian y Daniel María Garbellini, en coordinación con Diego Spagnuolo, garantizaron beneficios a la Suizo Argentina S.A., a cambio de retornos. Asimismo, las comunicaciones que Pablo Atchabahian mantuvo con otros jefes de la organización, como es el caso de Miguel Ángel Calvete, muestran el rol que ocupó cada quien en el entramado delictivo y cómo debían ajustar determinadas cuestiones internas para mantener la ventanilla de pagos permanentes”.

Hay un mensaje, que se mencionó en la indagatoria, que da cuenta de los vínculos que mencionan los fiscales. Fue hallado en el celular que Patricia Canavesio, secretaria de Calvete. Allí se lee un mensaje de Atchabahian a Calvete: “Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que también el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no? Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo. Yo te voy mandando mensajes y vos lo leerás cuando podés. Y vos lo mismo mandame y yo... Estamos en línea vos quedate tranquilo. Cualquier novedad yo te voy diciendo. Bueno, hermano, un beso enorme”. Todo indica que la referencia al “Helvético” es a uno de los dueños de la Suizo, “Rioja” a uno de los integrantes de la familia Menem y “Caputito” a Santiago Caputo.

La causa

La causa ANDIS tiene “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas”, según fuentes judiciales. En total, ya se dictaron 44 procesamientos por la enorme trama de corrupción detectada en la agencia que comandó un íntimo amigo de Javier Milei. A juzgar por la cantidad de indagatorias que se están realizando en esta tercera etapa de la causa, aún quedan por escribirse varios capítulos más del caso, que se hizo mediáticamente conocido por los audios filtrados de Spagnuolo.

El fiscal Picardi tomó esos audios como disparador del caso pero no como prueba en el expediente. No obstante, Spagnuolo intenta que se decrete la nulidad de todo lo actuado en esta causa cuestionando la supuesta ilegalidad de esas grabaciones (que fueron peritadas por la Gendarmería Nacional a pedido de Lijo). Esa es la carta del íntimo amigo de Milei para intentar derribar un expediente repleto de pruebas que compromete a la cúpula de la Casa Rosada.

En el marco de esta tercera etapa de la causa se convocó a 39 indagatorias, que podrían terminar esta semana. Entre los indagados que ya desfilaron por tribunales se destacan -además de Atchabahian-: los mentados Jonathan y Emmanuel Kovalivker (dueños de Suizo Argentina), Sebastián Nuner Uner (Director de Asuntos Corporativos de la Suizo y sindicado como número 2 de la droguería) y Diego Viner (director de Compras de la Suizo). Todos ellos se negaron a declarar. Tal como informó El Destape, los hermanos Kovalivker, acaso los más complicados en esta etapa de la causa, presentaron un escrito en el que rechazaron la acusación en su contra. Jonathan fue considerado por los fiscales uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. Su hermano Emmanuel, integrante de la organización pero no jefe.

Tras la declaración de Atchabahian, este miércoles se espera con expectativa la indagatoria de otro de los acusados de ser uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS: Miguel Ángel Calvete, el multifacético empresario que pagaba retornos a Spagnuolo, se vinculaba con el lobista de la Suizo y estaba a los dos lados del mostrador de la agencia de Discapacidad. ¿Declarará?