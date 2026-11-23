Amnistía Internacional Argentina cuestionó al Gobierno de Javier Milei por sus posturas en política internacional, luego de que el país se abstuviera de apoyar una resolución de las Naciones Unidas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

{{{htmlAmp}}}

A través de un comunicado en X, la organización criticó el alineamiento argentino con Estados Unidos y protagonizó un cruce en redes con la Oficina de Respuesta Oficial, que la acusó de impulsar una campaña de desinformación.

La controversia comenzó luego de la votación del martes 17 de noviembre, cuando 175 países respaldaron la resolución, seis se abstuvieron —entre ellos Argentina— y uno votó en contra.

El viernes, Amnistía Internacional Argentina recordó la votación en sus redes sociales y cuestionó la decisión del Gobierno. "Mientras 175 países respaldaron la iniciativa, el nuestro decidió no acompañarla y volver a alinearse con EE.UU.", señaló.

El cruce de Amnistía Internacional con la Oficina de Respuesta Oficial

La publicación provocó una respuesta de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, que acusó a la organización de utilizar la resolución para cuestionar políticamente a la administración de Milei.

"AMNISTÍA DESDE LONDRES PRETENDE DARLE LECCIONES A UN PAÍS QUE BAJÓ LOS HOMICIDIOS DE MUJERES", sostuvo la cuenta oficial en X (ex Twitter)

El Gobierno argumentó que Argentina se había abstenido debido a que el texto incorporaba el término "género" sin una definición internacional acordada y, según su interpretación, incluía disposiciones sobre salud sexual y reproductiva contrarias a su posición.

Además, aseguró que el país comparte el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres y que así lo había expresado ante la Asamblea General.

La Oficina de Respuesta Oficial también defendió los resultados de la gestión libertaria y sostuvo que, según un estudio independiente de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, los homicidios de mujeres habían alcanzado su nivel más bajo de los últimos ocho años, con una reducción interanual del 12,3% frente a 2024 y del 20,6% respecto de 2017.

La nueva respuesta de Amnistía Internacional al gobierno de Milei

Amnistía Internacional volvió a responder este domingo y amplió sus cuestionamientos a la política exterior del Gobierno. "Desde que asumió Milei, Argentina dio un giro histórico en su política exterior, votando en contra de resoluciones sobre la prevención y erradicación de la tortura, y sobre los derechos de las infancias", advirtió.

La entidad también señaló que Argentina había rechazado iniciativas vinculadas con la lucha contra la trata de personas, la pobreza, el hambre y la desigualdad, además de abstenerse en una resolución que exigía a Rusia retirar sus tropas de Ucrania.

En ese sentido, cuestionó que Argentina se haya alineado con Estados Unidos e Israel en la mayoría de las votaciones, y recordó que el país también votó contra una resolución sobre la paz mundial.

Amnistía sostuvo que en noviembre de 2024 Argentina había acompañado una resolución de 184 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, pero posteriormente modificó su posición.

"El posicionamiento llega al punto de que el gobierno se atribuye la baja de los femicidios como un logro inmediato de su gestión, desconociendo años de trabajo y de políticas públicas orientadas a erradicar la violencia de género", afirmó.

Finalmente, la organización rechazó los argumentos oficiales sobre la perspectiva de género y advirtió sobre la situación de los derechos humanos en el país. "No hay nada que celebrar: las mujeres siguen siendo asesinadas", sostuvo.

"Más allá de la gestión de turno, el Estado está obligado a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y seguir construyendo consensos globales para su protección", sentenció el comunicado que, por el momento, no fue replicado.