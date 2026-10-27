El PRO y la UCR le sueltan la mano a Milei por Bolsonaro y reconocen a Lula

Mientras se confirma que el excandidato Flávio Bolsonaro se escapó a Estados Unidos tras perder las elecciones, los partidos aliados de Javier Milei en el Congreso se diferencian de la postura de Casa Rosada. A contramano de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) reconocieron la victoria de Lula Da Silva y lo felicitaron por ser reelecto presidente de Brasil por cuarta vez.

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A través de un comunicado, el partido fundado y encabezado por Mauricio Macri respaldó la necesidad de mantener y fortalecer los lazos entre Argentina y Brasil. "El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente", sostuvo la fuerza política.

En el texto, que se conoció después del triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje realizado este domingo, se remarcó que la relación entre ambos es "es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática".

El propio Macri también publicó un mensaje en el que saludó "al pueblo brasileño" y felicitó a Lula da Silva por "su cuarto triunfo electoral" en el país vecino. "Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región", escribió en X.

A contramano de Milei, que no emitió posición

El saludo del fundador del PRO se sumó al del presidente de la UCR quien pidió que Brasil "continúe por el camino de la igualdad de una América Latina unida". "Aquí estaremos los radicales para seguir fortaleciendo la relación entre nuestros pueblos hermanos", publicó en X.

Ambos pronunciamientos contrastan con la actitud de Milei, quien durante la campaña electoral brasileña había respaldado a Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, y aún no reconoció la victoria del Partido de los Trabajadores (PT).