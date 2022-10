Amigos son los amigos: Leuco y Majul salieron a bancar a Macri y destrozaron a Manes

Los periodistas salieron a cruzar a Manes después que denunciara que con Cambiemos había espionaje ilegal y operadores judiciales.

Los periodistas macristas Luis Majul y Alfredo Leuco salieron a bancar al ex presidente Mauricio Macri y a cuestionar al dirigente radical de Cambiemos Facundo Manes, quien denunció en La Nación que durante el gobierno de Cambiemos había espionaje ilegal y operadores judiciales.

"Hola @ManesF @LuisGasulla No se equivocó. @mauriciomacri fue sobreseído en la causa x supuesto espionaje ilegal de los familiares del Ara San Juan, Y no está ni imputado ni procesado x la causa de supuesto espionaje ilegal q ahora está en Cro Py. No es opinión. Es información", escribió Majul en su cuenta de Twitter donde fijó el mensaje para que todos lo vean primero cuando entran a su cuenta.

Por su parte, Alfredo Leuco en La Nación + también salió a pegarle a Manes: "Es una verdadera torpeza política poner en el mismo lugar a Mauricio Macri que a Cristina Kirchner. Él está integrando un suerte de alejamiento. El radicalismo por ahora no se expresó de forma formal".

Luego dijo que habló en off the record con algunos dirigentes radicales: "Dicen que es una verdadera estupidez generar una suerte de teoría de los dos demonios. Macri cometió errores, Cristina cometió delitos".

La UCR nacional le soltó la mano a Facundo Manes

El Comité Nacional de la UCR publicó un duro comunicado contra Facundo Manes, luego de que el diputado cuestionara al ex presidente Mauricio Macri por haber construido un "populismo institucional" durante su gestión.

"Estamos enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio", expresaron desde la fuerza que tomó distancia de las duras acusaciones del neurocientífico.

En la misma línea, plantearon: "Es tiempo de aprender: cuidar este anhelo de los argentinos es responsabilidad de todos". El breve documento se titula "Cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio", y plantea que el radicalismo "trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional".

Firmado y difundido por las máximas autoridades de la fuerza, declararon también: "Lo hacemos con excelentes candidatos para gobernar en todo el país, que están consolidando la unidad de nuestra coalición en sus distritos. Y lo hacemos mediante el trabajo técnico conjunto en Juntos por el Cambio para ofrecer una propuesta renovadora a nuestros compatriotas".

El comunicado llega luego de que el diputado Manes haya invitado al ex presidente Macri a reflexionar y tras acusarlo de haber ejercido "populismo institucional" durante su Gobierno. "El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones", había señalado.