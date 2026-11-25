El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió este miércoles que las universidades públicas no podrán funcionar el próximo año si el Presupuesto 2027 no incorpora los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Javier Milei se niega a ejecutar.

{{{htmlAmp}}}

"De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, esto es, si no se incorporan los recursos previstos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año", señaló el CIN en un documento.

El organismo sostuvo que las universidades atraviesan "una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento" y enumeró entre los principales problemas los "salarios completamente desactualizados, becas congeladas hace dos años, presupuesto de funcionamiento insuficiente y parálisis total de inversión en obras y equipamiento tecnológico".

El reclamo por el Presupuesto 2027

El CIN vinculó la situación actual con "años de desfinanciamiento progresivo" que, según plantearon, fueron deteriorando las capacidades del sistema universitario.

"Aprobar un presupuesto para el 2027 que no contemple los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario implicaría dar un golpe de gracia a la universidad argentina", alertó el CIN.

En ese sentido, reclamó a los legisladores que incorporen al proyecto presupuestario los fondos establecidos por esa norma. La advertencia se da horas antes de que la Cámara de Diputados lo debata en una sesión especial prevista para este jueves.

"Con la misma responsabilidad con la que recorrimos todos los canales institucionales para encontrar respuestas, les pedimos que definan un presupuesto que contenga los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario", expresó.

"De ustedes depende el futuro"

El CIN sostuvo que la decisión sobre los recursos universitarios quedará en manos del Congreso y pidió a los legisladores tener en cuenta el impacto sobre los estudiantes.

"De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación", afirmó el organismo, que agradeció a quienes sí acompañaron sus reclamos.

"Les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron", concluyó el documento.