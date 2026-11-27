A horas de que se conozca el fallo del Tribunal del Mar sobre el petróleo de Malvinas, el Reino Unido calificó oficialmente el reclamo argentino como "una amenaza directa" contra los intereses británicos. En Londres creen que la demanda por la explotación de Sea Lion es una "coerción económica" contra las islas.

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"El Reino Unido reafirma su compromiso de defender la soberanía británica sobre cada Territorio frente a amenazas externas, incluida la coerción económica argentina hacia las Islas Malvinas. Las amenazas a los Territorios de Ultramar se consideran una amenaza para el Reino Unido", concluyó el Gobierno británico a través de un comunicado del Consejo Ministerial Conjunto (JMC, por sus siglas en inglés).

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