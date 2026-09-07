"Un peligro": la grave advertencia de Alicia Castro sobre el plan de seguridad de Milei

Alerta por el plan de Milei: la advertencia de Alicia Castro sobre la Doctrina de Seguridad Nacional

La exembajadora Alicia Castro advirtió sobre el rumbo ideológico y las medidas en materia de defensa y seguridad impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En diálogo con Radio 10, la dirigente analizó los fundamentos históricos de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional y trazó un paralelismo directo con las políticas de control, reequipamiento y vigilancia que la actual administración busca implementar en el país. Castro repasó los orígenes de este concepto bélico para quienes no vivieron sus consecuencias en la región. "Es básicamente la idea de que el enemigo está dentro del país, no afuera, y nació en los Estados Unidos en los años 60, después de la Revolución Cubana", explicó al inicio de su intervención sobre el trasfondo de estas ideas.

{{{htmlAmp}}}

Qué es la Doctrina de Seguridad Nacional y su impacto histórico

Castro detalló que estas directrices formaron parte del adoctrinamiento impartido en la Escuela de las Américas, a la que definió como "una escuela de tortura". Allí se inculcó la visión de que el tablero internacional se encontraba rígidamente dividido en dos polos: Occidente contra el comunismo. "Si no estás con Occidente, estás contra Occidente, que es lo que postula repetidamente Milei", señaló al marcar la similitud con el discurso del mandatario libertario.

En ese marco conceptual, cualquier institución o colectivo social pasa a transformarse en un blanco de sospecha permanente. Castro explicó que, bajo esa premisa, "el comunismo se puede infiltrar en cualquier lado: en una universidad, un sindicato, una villa, una iglesia, por lo tanto hay que vigilar a toda la sociedad".

Esta concepción derivó históricamente en la alteración del rol central de las fuerzas armadas, desplazándolas de la custodia fronteriza hacia la represión interna. "Como la amenaza es interna, el ejército ya no tiene que defender la frontera, tiene que tomar el poder y limpiar el país", remarcó Castro, y agregó que este principio "justifica golpes de Estado, torturas, desapariciones, porque es una guerra aunque no veas uniformes enemigos".

Al profundizar en el caso argentino, recordó que este planteo operó como el andamiaje doctrinario del régimen militar instaurado en 1976. "En Argentina esta fue la base ideológica de la dictadura de 1976. El enemigo interno era el subversivo y había que reorganizar la nación, por eso se llamó Proceso de Reorganización Nacional", puntualizó. Luego contrastó esa etapa con la posterior Doctrina de Seguridad Democrática y pública, esquema donde "el enemigo es el delito y el narcotráfico y lo combaten policías y jueces y no militares".

El Consejo de Seguridad de Milei, vigilancia masiva y Palantir

Al examinar el escenario presente, Castro calificó como "altamente preocupante" la reconfiguración institucional anunciada por la Casa Rosada. En este sentido, alertó sobre los pasos dados por el Poder Ejecutivo: "Milei ha anunciado, ha confirmado la formación de un Consejo de Seguridad integrado por Defensa, Seguridad, Cancillería y Economía".

Asimismo, vinculó esta estructura estatal con la aplicación de herramientas tecnológicas de control poblacional. Castro sostuvo que la vigilancia extendida a toda la sociedad es lo que "están implementando y para eso está Palantir en la Argentina", en referencia a la empresa especializada en software de análisis de datos e inteligencia.

Reequipamiento militar y la base naval integrada en Ushuaia

En el tramo final del reportaje, la exembajadora cuestionó los planes de compra de material bélico y el alineamiento geopolítico con Washington. Indicó que el mandatario "también habló de un reequipamiento de instrumental militar" y puso el foco sobre los proyectos territoriales en la Patagonia.

"Habló también de una base integrada y sin explicar que seguramente tiene planes para integrar esa base con los Estados Unidos", advirtió Castro en referencia a las maniobras sobre el puerto de Ushuaia, alertando sobre los riesgos que implican estas medidas de cara a la soberanía estratégica nacional.