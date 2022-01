El mensaje de Alberto Fernández por Año Nuevo: "Todavía quedan muchos sueños por realizar"

El Presidente difundió en sus redes sociales un saludo por el comienzo de un nuevo año y deslizó un esperanzador mensaje de cara al 2022.

Alberto Fernández difundió en sus redes sociales un saludo por el comienzo de un nuevo año en el que destacó los logros conseguidos por su gestión en el 2021 y deslizó un esperanzador mensaje de cara al 2022. "Todavía quedan muchos sueños por realizar", aseguró en el video publicado poco antes de la medianoche.

"Feliz 2022 para todas y todos", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter. En el mismo posteo, manifestó que "este año logramos grandes cosas por la Argentina que soñamos" y dijo que "queda mucho por hacer realidad".

El posteo fue acompañado por un video con partes de su discurso sobre anuncios referidos a derechos a la salud de las mujeres, mejoras para jubilados, pymes, modificación del Impuesto a las Ganancias, cupo laboral travesti trans y programa Previaje, entre otras iniciativas.

Fernández encaró la semana de fiestas con un mensaje navideño en el que convocó a que 2022 "sea el año de los grandes acuerdos, en procura de una sociedad más justa".

"Animémonos a hacer de la Argentina una sociedad inclusiva que ponga fin a la cultura del descarte; aquí no sobra nadie; todos y todas hacemos falta, ese es el compromiso que me impulsa cada día", pidió el Presidente en esa ocasión.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez recibieron el Año Nuevo en Chapadmalal

El presidente Alberto Fernández arribó al complejo presidencial ubicado en Chapadmalal para recibir el año nuevo y pasar el fin de semana junto a su familia. El jefe de Estado viajó a la ciudad balnearia junto a la primera dama Fabiola Yáñez.

Según confiaron a la agencia Noticias Argentinas, Fernández retomará su agenda en la Casa Rosada el próximo lunes, ya que el fin de semana permanecerá en la Costa Atlántica junto a su familia. Además, destacaron que el mandatario "no se tomará vacaciones" durante el verano, sino que continuará con sus actividades en la Casa de Gobierno.

En ese sentido, el propio Presidente fue quien dijo meses atrás que desde que asumió su mandato el 10 de diciembre de 2019 no se había tomado "un día de vacaciones".

"Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa, nada, ni una semana", sostuvo Fernández en un discurso realizado en el mes de agosto, durante una visita a la provincia de San Juan. Por otra parte, desde la Casa Rosada hicieron hincapié en que será el último Fin de Año que el mandatario compartirá con la primera dama antes de la llegada del hijo de ambos.