Cristina vuelve a escena luego de la reanudación del diálogo con Alberto

La vicepresidenta hablará esta tarde en un acto en El Calafate. Será su reaparición luego del reemplazo de Silvina Batakis por Martín Guzmán en Economía y de la reanudación del diálogo con el Presidente. El miércoles, ambos volvieron a reunirse en Olivos y sumaron a Sergio Massa.

Tras un día cargado de versiones y de operaciones políticas, la vicepresidenta Cristina Kirchner reaparecerá en un acto en El Calafate, en su primer mensaje tras la reanudación del diálogo con el presidente Alberto Fernández y la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía para reemplazar a Martín Guzmán. Fuentes del oficialismo confirmaban que el miércoles a la tarde el presidente, la vice y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se encontraron en Olivos aunque oficialmente se optó por desmentirlo, dado que no estaba prevista su difusión y no quisieron sumar un elemento que complicara el nuevo escenario. En sectores del Frente de Todos insisten en que deben apurarse medidas que marquen el inicio de una etapa diferente, incluyendo la posibilidad de más cambios de nombres. Este clima se reflejó en el discurso del diputado y titular del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, que hizo alguna defensa de la gestión pero también intercaló críticas. "No basta que nos una el espanto", subrayó.

Hace más de un mes que la vicepresidenta confirmó su participación en el acto oficial en la bella localidad que adoptó como propia junto a Néstor Kirchner en Santa Cruz. El Calafate inaugurará su teatro municipal por lo que la acompañarán la gobernadora Alicia Kirchner y el intendente Javier Belloni, y como además se firmarán convenios para dictar carreras en el Centro de Universidades Nacionales local también viajó el ministro de Educación, Jaime Perczyk. Dado los acontecimientos de los últimos días, Cristina bien podría haberse excusado, pero confirmó su participación. La expectativa está puesta en el discurso: todo lo que diga -y lo que no diga- servirá como muestra de la actual situación del Frente de Todos, luego de que Guzmán decidiera renunciar en medio de su anterior mensaje, el sábado pasado en Ensenada.

Luego de mucho tiempo sin comunicarse, el Presidente y la vice dialogaron telefónicamente ese domingo para consensuar la designación de Batakis al frente de Economía. El lunes cenaron a solas en Olivos, en un diálogo para dar la vuelta de página en las diferencias internas en el Frente de Todos. A ese encuentro lo siguió otro conocido ayer, también en Olivos. Fue el miércoles avanzada a la tarde, al que sumaron a Massa, quien finalmente quedó afuera del gabinete luego de las versiones que lo daban asumiendo un rol principal. Allí acordaron respaldar a la ministra Batakis, unificar posiciones y avanzar en un relanzamiento del Gobierno que, en principio, se concretaría la semana que viene.

Luego de este encuentro que se mantuvo en reserva -pero se terminó filtrando- hubo un jueves cargado de operaciones mediáticas y rumores desestabilizadores, eco de las maniobras que se viven en los mercados financieros. Por ejemplo, a primera hora de la tarde la versión que daba vueltas indicaba que Massa anunciaría su salida del Frente de Todos, debido a que no se había integrado al Ejecutivo y que sus propuestas caían en saco roto. La manera de responder de Massa fue mostrar una imagen de la reunión que mantuvo con Batakis en su oficina "punteando la agenda legislativa en materia económica del segundo semestre del año". En su alrededor niegan rupturas aunque admiten malestar por las demoras del Gobierno en reaccionar.

Los rumores de la tarde escalararon hasta el presidente Fernández, de quien se dijo que estaba evaluando dejar el cargo. Las operaciones llegaron hasta la conferencia de prensa de la portavoz Gabriela Cerruti. Hubo preguntas dirigidas a buscar un textual de la vocera evaluando la posibilidad de una renuncia o analizando si el Presidente se encontraba en control de la situación. Aunque Cerruti no cayó en la trampa, los medios opositores titularon de todas formas por ese lado. "Lamento profundamente que alguien se haga eco de repetirlos", sostuvo la portavoz respecto a las preguntas originadas en esos rumores.

Máximo Kirchner compartió escenario en la localidad de Garín con el intendente de Escobar en uso de licencia y actual titular del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, y con la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez. Máximo apuntó sus principales dardos contra Mauricio Macri, pero también marcó sus diferencias con la gestión de Fernández, que sigue sin anunciar las medidas que esperan desde sectores del Frente de Todos. "Cada uno de los que están aquí querían una realidad muy distinta a la actual. No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera, no nos va a alcanzar. Lo que nos tiene que unir son los sueños, las ilusiones y entender que nuestra sociedad viva mejor cada día. No me alcanza con que Macri esté del otro lado", aclaró.

Recordó sus críticas al acuerdo con el FMI y diferenció su discreta renuncia de entonces a la conducción del bloque de diputado del Frente de Todos con la complicada salida de Guzmán, que provocó un fin de semana de zozobra en el Gobierno. Recordó los funcionarios que había defendido al hoy ex ministro ante los cuestionamientos que le hacían desde el kirchnerismo. "Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto a adelante", destacó. Además, hizo una referencia a las elecciones presidenciales del año que viene. "Si alguien quiere saber cómo ganar en 2023, es entendiendo cómo se ganó en 2019", mencionó. Algo similar expresó Cristina en sus últimos mensajes, que algunos interpretaron como un reclamo a que Fernández dé un paso al costado y no insista con la idea de reelegir, así como ella dio un paso al costado en aquel momento.

En ese contexto, la aparición de esta tarde de Cristina agregará condimentos extra a su atracción habitual. Repetirá con el Presidente el esquema de la semana pasada de los actos separados. Así como entonces se trató de los homenajes por el aniversario del fallecimiento de Perón, en este caso el sábado Fernández encabezará el acto central por el Día de la Independencia en Tucumán, acompañado por Massa y gobernadores. Escuchar a uno y a otro servirá para marcar un panorama más exacto del momento en el que se encuentra la coalición oficialista antes de lo que anticipa como el lanzamiento de una nueva etapa.