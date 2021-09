Alberto, sobre Macri: "está claro que en su esencia no valora la democracia"

El Presidente habló con Roberto Navarro y cargó contra las operaciones de Juntos por el Cambio y dio detalles sobre el desprecio que hacen de la democracia.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló en El Destape Radio y, de cara a las elecciones 2021 PASO, puso blanco sobre negro alrededor de la campaña del macrismo en torno a la deuda, la economía y el concepto mismo de la democracia. Sobre este punto, Alberto puntualizó que Juntos por el Cambio no tiene el mejor concepto.

"Tengo la sensación de que el dolor que causó la pandemia, los contagios, las muertes, hicieron olvidar lo que pasó antes de la pandemia. El país quedó devastado. Ahora los escucho decir cosas increíbles como que no se endeudaron como decimos que se endeudaron o que crecieron, cosas con una ligereza que molestan", arrancó Alberto Fernández en diálogo con Roberto Navarro en el pase entre los ciclos Habrá Consecuencias y Navarro 2023.

"Yo no voy a decir quién es el bueno y quién es el malo. Sólo tenemos dos miradas absolutamente distintas del país, a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir semejantes cosas y ellos las dicen", insistió el Presidente por las declaraciones de Mauricio Macri, quien sugirió que si el domingo gana Juntos, el mensaje para el gobierno nacional es "cambien o se van". "Ellos están convencidos de que sobran 20 millones de argentinos y argentinas, que es un país para pocos", agregó.

En este sentido, apuntó: "¿qué es lo que quieren volver a hacer? ¿volver a endeudar a la Argentina? generar la desigualdad que generaste? abandonar a la Salud pública, a la ciencia y a la tecnología como las abandonaste? ¿que los hijos de los trabajadores no lleguen a la universidad?". "Porque esto es lo que hicieron: seguir tomando créditos a 100 años en dólares como insisten, pedirle plata al FMI, una suma sideral, obligando a la Argentina a pagar tasas 3 veces más altas... Estas son las preguntas que yo me hago, cuando lo escucho hablar me pregunto de qué están hablando", insistió.

A continuación tras ser consultado sobre las últimas declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre los resultados de los comicios y la hipotética situación en la que si el peronismo pierde "se tiene que ir", Fernández respondió: "Me parece mal, pero me parece que también está en su esencia eso de no valorar la democracia, lo vimos con (el golpe de Estado en) Bolivia".

"Lo descubrió Bolivia lo que hicieron ellos, no fuimos nosotros como lo escucho decir por ahí. Es de una vergüenza tan enorme, siento una vergüenza como argentino tan enorme de que hayan colaborado con los golpistas de un país tan querido, dándoles balas de goma con las que reprimieron y mataron

"Está claro que en su esencia no valoran la democracia, porque fue el primero en celebrar el triunfo de (la presidenta de facto, Jeanine) Áñez. Está claro que no la valora como lo hacen los argentinos", completó.