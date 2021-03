El presidente Alberto Fernández cargó contra el ex mandatario Mauricio Macri por sus desopilantes declaraciones en las últimas semanas y aprovechó para compararlo con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por la falta de autocrítica que ambos tienen sobre la gestión de Juntos por el Cambio.

En una breve entrevista con C5N, el jefe de Estado advirtió que Mauricio Macri "tiene muy poca capacidad para entender el daño que ha causado". "No me gusta mucho hablar de él porque son tantas las cosas disparatadas que dice que me parece que no tiene sentido", aseveró Fernández.

En ese punto, el Presidente se refirió financiamiento de la campaña electoral de Juntos por el Cambio en el 2019, a lo cual, advirtió que por parte del FMI "no tiene sentido que le hayan prestado semejante cantidad de dinero a un país que estaba en default y para que devuelva en tan poco tiempo", en referencia a la renegociación que el Gobierno encara con el Fondo para reestrucutrar la deuda que dejó Macri.

Alberto comparó a Macri con Larreta

En tanto, Alberto aprovechó y habló sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien hizo mención a la última dictadura cívico militar, a lo cual, reflexionó que "el padre de Rodríguez Larreta efectivamente vivió una situación dramática durante la dictadura", y recalcó que "los 24 de marzo hay que recordarlos".

"Macri tiene cierta actitud negacionista" con relación a los crímenes de la dictadura, arrancó el jefe de Estado, al tiempo que sostuvo que "en eso se diferencian (con Larreta)", pero disparó: "No los veo diferenciarse en otras cosas". Acto seguido, arremetió: "Al jefe de Gobierno de la Ciudad no lo veo haciendo ningún tipo de autocrítica sobre lo que hicieron durante cuatro años",.

Con respecto a la contradicción de Macri sobre las prisiones preventivas –antes las reclamaba y ahora dice que "no creo" en ellas–, el presidente Fernández advirtió que el expresidente "debe temer que le apliquen la doctrina Irurzun a él"