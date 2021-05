El presidente Alberto Fernández fustigó a "los malos que todas las mañanas desalientan a los ciudadanos, que dicen que uno es un autoritario que los encierra y los calla" durante la pandemia de coronavirus.



Esas personas añadió que "les hacen creer a la gente que a uno no le interesa la educación pública, cuando nosotros estamos orgullosos de ella y la cuidamos y hacemos crecer".

Fernández hizo estas afirmaciones en el lanzamiento del Instituto de Formación Política del PJ porteño.

Sin nombrar a la oposición y los medios de comunicación, el jefe de Estado reclamó que no utilicen la pandemia del coronavirus para buscar rédito político en medio de la suba de contagios y muertes por la segunda ola del coronavirus.

"Nos proponen la miseria de politizar la pandemia, tratar de impedir que se judicialice la política y trabajar por la Justicia social vuelva a ser una realidad entre nosotros. La desigualdad es muy grande en la Argentina", afirmó.

La crítica al poder judicial

El presidente enfatizó durante su discurso que actualmente la Justicia "no demuestra calidad institucional" y destacó que en el Gobierno de Cristina Fernández se redujo la Corte Suprema de 9 a 5 miembros y que entonces no se nombraron nuevos jueces y se produjo una recuperación de la calidad institucional, mientras que actualmente "la Justicia no demuestra calidad institucional".

El mensaje a la Juventud

El presidente solicitó en el Instituto de Formación Política que los jóvenes se cuiden de la pandemia, pero que no dejen de estar presentes en las luchas. "Les pido que volvamos,

que vean que nuestra mayor preocupación son los otros, que a la hora de encontrar personas que nos necesitan no le preguntamos de donde vienen", sostuvo.

Tras agradecer que le hayan entregado un carnet de filiación al PJ de Capital Federal, el mandatario cerró: "Nosotros tenemos que estar siempre al lado del que más nos necesita. Les pido a los más jóvenes que usando barbijo y distancia nos vean presentes".