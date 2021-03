Alberto Fernández dio su primera clase del año en la UBA

El presidente Alberto Fernández dio su clase inicial del primer cuatrimestre de 2021 en la cátedra de Teoría del Delito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se desempeña como docente, informaron fuentes oficiales.

"Ya tenemos a nuestro querido profesor @alferdez dando la clase inicial del primer cuatrimestre 2021. Teoría del Delito. Facultad de Derecho UBA", posteó en Twitter el profesor de Derecho Penal Adrián Rois.

La publicación en esa red social fue acompañada por una foto de esta mañana en la cual se lo ve al presidente Alberto Fernández y al propio Rois, desde la residencia de Olivos.

El jefe de Estado volvió a dar clases luego de la agrupación estudiantil de origen radical Franja Morada publicó una misiva criticandolo por sus declaraciones en México sobre el vacunatorio VIP.

"No hay ningún tipo penal en Argentina que diga “será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila”. No existe este delito y no se pueden construir delitos graciosamente”, había dicho el Presidente respecto a lo sucedido con las vacunaciones de privilegio. "Mentir así no resulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente. Mucho menos, de un Presidente", le espetaron a Fernández desde la agrupación radical.

En las redes sociales salieron a criticar a Franja Morada por sus ataques al jefe de Estado y recordaron que apoyaron al gobierno de Mauricio Macri plagado de actos de corrupción y que dejó vencer vacunas.

Alberto recorrerá una escuela rural

Alberto Fernández recorrerá junto al gobernador Axel Kicillof, las obras de remodelación de una escuela rural de la localidad de Villa Dominico, partido bonaerense de Avellaneda, y después visitará el vacunatorio contra el Covid–19 que funciona en el Polideportivo José María Gatica, en el parque municipal Los Derechos del Trabajador.

El mandatario estará acompañado también por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el intendente Alejo Chornobroff; la directora general de Cultura y Educación provincial, Agustina Vila y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.