Este lunes se cumple exactamente una año del inesperado video de Cristina Kirchner en el que anunciaba que acompañaría de vice la candidatura de Alberto Fernández a Presidente, un hecho que dio vuelta todo el tablero político argentino y que dio la estocada final al ya devaluado macrismo.

Habiendo ocurrido un sábado a la mañana, la noticia tomó a todos por sorpresa, sobre todo a los periodistas operadores del gobierno anterior, que rápidamente debieron reacomodar sus discursos para atacar a una fórmula que jamás se esperaron.

"Fue una decisión impulsiva tomada bajo fuerte presión", aseveró Majul un día después del anuncio que cambiaría el resultado de las elecciones

En una feroz embestida, que incluyó denuncias por corrupción, el periodista ultramacrista Eduardo Feinmann disparó contra el precandidato presidencial Alberto Fernández a los pocos días del anuncio. El conductor del canal A24 vinculó al ex jefe de Gabinete con supuestas irregularidades en la obra pública.

A través de la red social Twitter, Feinmann atacó la candidatura de Fernández. En esta oportunidad, el periodista expresó su opinión luego de ver el primer spot de campaña de la fórmula, que se lanzó con el nombre "Vamos a hacerlo otra vez".

"Desde mi análisis no tengo dudas, lo que hizo Cristina no es más que un manotazo de ahogada. Fue una decisión impulsiva tomada bajo fuerte presión. Lo hizo premiada y casi desesperada porque no pudo lograr que la corte suprema postergara la foto de ella sentada en el banquillo de los acusados en el primer juicio oral y público en el que está procesada como la jefa de una organización criminal", aseguró por su parte Luis Majul en La Cornisa al día siguiente.

Unos diez días después, le solicitó a Cristina que se bajara de la fórmula: "En cualquier país del mundo, una dirigente con el 10% de las acusaciones y procesamientos que tiene Cristina ya tendría que estar fuera de carrera", sostuvo el periodista.

Luego de que el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni dijera que "hay que hacer una revisión de las causas de los presos políticos", Majul se puso en sintonía con el Gobierno y aseguró que si ganan Alberto Fernández y Cristina Kirchner, iban a liberar a presos.

El análisis más insólito de todas maneras se lo llevo el periodista ultramacrista Diego Leuco, que fue consultado en el programación de TN por el anuncio de Cristina Kirchner de la fórmula que la tendrá como vicepresidenta en compañía de Alberto Fernández y su comentario no resistió las burlas en las redes sociales.

"Siento que es una decisión política", lanzó el joven conductor del Grupo Clarín, que instantáneamente recibió la crítica de la audiencia por la obviedad de su explicación.