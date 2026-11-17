La imagen de Patricia Bullrich se convirtió en uno de los datos destacados de la última encuesta nacional de D'Alessio IROL y Berensztein. La dirigente encabeza el ranking de figuras políticas con un 46% de valoración positiva, mientras que Javier Milei aparece en el octavo lugar, con apenas el 33%. La diferencia de 13 puntos entre ambos constituye un dato relevante para el oficialismo, en un escenario en el que el Presidente también registra un nivel elevado de rechazo y donde crecen las tensiones internas.

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El relevamiento muestra que la senadora mantiene una imagen negativa del 50%. Es decir, pese a liderar la medición de valoración favorable, todavía tiene un saldo desfavorable de cuatro puntos entre quienes la ven bien y quienes tienen una opinión negativa sobre ella. En el caso de Milei, la distancia es mayor: el 60% de los encuestados tiene una imagen negativa del mandatario, contra un 33% de positiva. El balance llega así a -27 puntos. Además, el informe señala que su valoración favorable cayó dos puntos respecto de septiembre.

La comparación entre los dos dirigentes del oficialismo deja una diferencia significativa: Bullrich obtiene la mayor imagen positiva del estudio y se ubica por encima del propio Presidente, aunque ninguno de los dos logra un saldo neto favorable. En medio crecen las tensiones entre la ex ministra y Javier Milei con un futuro electora incierto.

Kicillof también supera al Presidente

Otro dato que aparece en la medición es la posición de Axel Kicillof. El gobernador bonaerense alcanza un 37% de imagen positiva y un 59% de negativa, con un saldo de -22 puntos. De esta manera, queda cuatro puntos por encima de Milei en valoración favorable.

El ranking también ubica a Guillermo Francos en el segundo puesto, con un 44% de imagen positiva y un 45% de negativa. Myriam Bregman completa los primeros lugares con un 39% de valoración favorable y un 55% de rechazo. Por debajo de Kicillof aparecen Mauricio Macri, con un 35% de imagen positiva y un 58% de negativa, mientras que Cristina Fernández de Kirchner registra un 32% de positiva y un 63% de negativa.

La aprobación del Gobierno también retrocedió

El desempeño de los dirigentes se da en paralelo con una evaluación desfavorable de la gestión nacional. Según el estudio, el 62% de los consultados desaprueba la administración de Milei, dos puntos más que en septiembre, mientras que el 36% la aprueba. La aprobación cayó tres puntos en comparación con la medición anterior.

La percepción económica también condiciona la evaluación del Gobierno. El 70% considera que la situación actual está peor que hace un año, frente a un 29% que cree que mejoró. Además, el 61% piensa que la economía estará peor dentro de doce meses y el 66% afirma que su situación económica personal se deterioró respecto del año pasado.

Entre las principales preocupaciones aparecen el costo de los servicios públicos, mencionado por el 63%; la incertidumbre económica y la posibilidad de que los ingresos no alcancen, ambas con el 60%; y los gastos en salud, con el 58%.