El ajuste de Poggi en salud: pese al aumento de suicidios, San Luis demora hasta tres meses en dar turno de asistencia

Mientras San Luis registra números récords de suicidios, denuncian demoras de hasta tres meses para conseguir un turno de atención psiquiátrica en el sistema público provincial. La situación expone el colapso de la salud mental en la provincia, en un contexto marcado por el desfinanciamiento del gobierno de Claudio Poggi, la huida de profesionales de la salud y un costo económico que deja al 43% de los puntanos sin posibilidad de acceder a terapias privadas.

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El caso que impactó en la agenda pública y que demuestra el estado del sistema de salud puntano, es el caso difundido por los portales de El Diario de la República y Data San Luis. Allí una mujer denunció serias dificultades para acceder a la atención psiquiátrica en la red pública provincial. La paciente, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, aseguró que lleva casi tres meses intentando obtener un turno en el Hospital de Salud Mental provincial.

Salud privada deja afuera al 43%

Según un relevamiento realizado en agosto y publicado por El Diario de la República, el 43% de las personas atravesadas por problemas financieros reconoce que le resulta imposible costear un psicólogo o psiquiatra privado, lo que termina saturando un sistema público que, golpeado por los bajos sueldos de sus profesionales, se encuentra colapsado.

Asistir a terapia de manera particular en San Luis puede costar alrededor de $100 mil pesos al mes por cuatro sesiones individuales, dado que el Colegio de Psicólogos fijó el valor de referencia en $25 mil por consulta, aunque el monto final puede variar según el especialista.

Cifras alarmantes en todo el país

La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) manifestó una profunda preocupación tras conocerse que la tasa nacional alcanzó un nivel histórico de 11,8 casos cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio de Política Criminal (OPC) y el Ministerio de Salud. Este indicador supera holgadamente el promedio global estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde la AASM enfatizaron que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, por lo que advirtieron que “sería irresponsable reducirlo a una única explicación o establecer relaciones causales lineales”. No obstante, remarcaron que “sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento de las personas”.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.