José Luis Gioja, diputado Nacional y Presidente del PJ Nacional, se refirió a la posibilidad de una suba de retenciones y habló del conflicto en torno a los precios de los alimentos: “Creo que es querer seguir defendiendo privilegios, todos los que producen en Argentina lo producen en Argentina con mano de obra argentina no hay por qué dolarizar esos precios para el consumo general”.

En este sentido dijo: “Me parece que hay que discutir todo lo que se pueda discutir, hay que dialogar todo lo que se pueda dialogar, pero los intereses de nuestro pueblo están por encima de estas corporaciones que se dedican a la exportación”.

En diálogo con Maldita Suerte, Gioja dijo que la posibilidad de suspender las PASO “es un tema que se está debatiendo. Yo particularmente soy defensor de las PASO porque yo las voté, me parece que vinieron para democratizar los partidos políticos”. Y sostuvo que “obviamente hay que medir la emergencia y ver si esta amerita algún tipo de modificación”.

Sobre las elecciones internas del PJ, el actual presidente del partido dijo que Alberto Fernández como presidente del PJ “me encanta, estamos trabajando para eso”. “Creemos que tiene toda la legitimidad posible, creo que le hará bien al justicialismo porque lo va a jerarquizar y también al presidente le dará un poco más de volumen político”, explicó.

En El Destape Radio José Luis Gioja, diputado Nacional y Presidente del PJ Nacional se refirió al comunicado del Partido Justicialista mediante el cual solicitan al presidente de los Estados Unidos Joe Biden que Cuba sea excluida de la lista de países terroristas: “Creo que significa un deseo de la mayoría de los países libres del mundo y que nosotros como partidos político, por más que recibí algunas críticas porque era insignificante, creo que debíamos hacerlo, creo que es justicia que esto pase, creo que fue una bravuconada más del expresidente Trump”. Y agregó: “Esto tiene que ver con la política y tiene que ver con lo que el justicialismo quiere como política externa”.

En relación a las campañas de la oposición contra la vacuna Sputnik dijo: “Estas especies de acciones no tienen otro sentido que no sea entorpecer el funcionamiento de un gobierno democrático, me parece que no aceptan que el Frente de Todos son gobierno en Argentina”. En este sentido, en referencia a la disposición de Enacom y el incumplimiento de la misma por parte de Cablevisión afirmó que “desobedecer una ley, una resolución emanada de un gobierno democrático es realmente tratar de no aceptar quien debe gobernar”.

“Hacer oposición no es estar tirando piedras todo el día y diciendo pavadas que desinforman a la población y no permiten que el que gobierna lo haga con la legitimidad que tiene”, sostuvo Gioja. Además expresó que “lo central en la agenda de este gobierno es la defensa de los intereses de nuestro pueblo”.