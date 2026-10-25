Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete y viaja a Neuquén y Catamarca

El presidente Javier Milei tendrá una semana de actividades que incluirá viajes a Catamarca y Neuquén, una reunión de Gabinete y un encuentro con el gran maestre de la Soberana Orden de Malta, según la agenda oficial prevista entre el lunes 26 y el sábado 31 de octubre.

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Según informó Presidencia de la Nación, el lunes, a las 9.45, el mandatario recibirá en Casa Rosada al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.

Posteriormente, a las 10, encabezará una reunión de Gabinete junto a sus ministros. Se trata del primer encuentro con sus ministros que Milei lidera en tres semanas, desde el 5 de octubre pasado.

El martes, a las 17, Milei partirá hacia Catamarca, donde el miércoles a las 11 participará de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. En la inauguración también estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por último, el sábado 31, Milei viajará a Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. El horario de la actividad todavía no fue confirmado.

Hasta el momento, la Casa Rosada no informó si su agenda podría modificarse para viajar a Brasil en caso de que Flávio Bolsonaro, a quien el Presidente apoyó en campaña, gane las elecciones.

Las actividades de los demás funcionarios

La agenda del Gobierno también contempla actividades de distintos ministros y funcionarios nacionales durante la semana, dio a conocer la Casa Rosada.

El martes, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa, mientras que el miércoles, a las 9, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ofrecerá una charla sobre la reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral en el Salón de Actos del Banco Nación.

Ese mismo día, a las 10, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la puesta en servicio operativo de las aeronaves PA-72 y PA-80 de la Prefectura Naval Argentina, en el Aeropuerto de San Fernando.

El jueves, Karina Milei, Santilli y Caputo participarán de las Rondas de Negocios RIGI en la Estación Fluvial de Rosario, Santa Fe. También el jueves, Monteoliva asistirá a las 9 al XXXII Seminario de Frontera y Seguridad Pública de Gendarmería Nacional, mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará a las 18 en el V Congreso Nacional del COSSPRA, en Puerto Iguazú, Misiones.

Finalmente, el viernes a las 10, Monteoliva participará del acto central de la Policía Federal Argentina, en la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker.