El CEO de FlyBondi, Mauricio Sana, aseguró que "la desaparición de la capacidad que maneja Aerolíneas Argentinas no le hace bien a nadie, no le hace bien al país, ni al Estado" porque "es difícil recuperar esa capacidad en un corto plazo" y adelantó que ante un cierre de la compañía habrá "caos" durante "algunos meses". En medio del presunto ultimátum del gobierno de Javier Milei para privatizar, entregar la compañía a los trabajadores o directamente cerrar la empresa, el titular de la lowcost advirtió: "Si desaparece Aerolíneas de un momento a otro puede haber una coyuntura de 3 o 4 meses de conflictividad".

Para el CEO de una de las competidoras directas de Aerolíneas, la cuestión principal "son los tiempos" en los que se realiza el proceso que pretende el Gobierno nacional. "Cuando tienes años para hacerlo se puede hacer de manera ordenada sin conflicto social. Si desaparece de un momento a otro, puede haber una coyuntura de 3 o 4 meses de conflictividad", planteó Sana en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Creo que si llegara a desaparecer Aerolíneas, va a haber un momento bisagra de algunos meses coyunturales donde va a haber algún tipo de caos. Sin embargo, lo que puede pasar, es que ante una demanda, aparezcan varios jugadores, compañías como la que estamos operando", agregó.

Pese a admitir esta situación, Sana encuadró la intención del Gobierno de querer reducir, privatizar o cerrar la empresa estatal como parte de su "objetivo fundamental, en línea con el ajuste fiscal, de dejar de perder dinero en una compañía aérea". "Lo que hace el Gobierno es comportarse como cualquier dueño de cualquier empresa. Si me funciona la mantengo, si no me funciona trato de ver cómo la saneo", agregó luego.

El titular de Flybondi también se refirió a los casos de privatización de la compañía brasileña Varig y de la italiana Alitalia. "Con Alitalia apareció ITA Airways el mismo día y se hizo un traspaso del equipo que había, aviones y equipamientos, de una compañía a la otra, una especie de venta. En cuanto a las personas, se contrató a las que realmente estaban comprometidas", explicó.

Por el lado del caso de la brasileña Varig, remarcó que fue fundamental "la aparición de Gol", la cual "terminó absorbiendo recursos". "Eso fue un modelo de limpieza. Fue filtrar y decir quiénes están de acuerdo", agregó.

En una entrevista que dio luego a Radio Con Vos, Sana también fue consultado por las demoras recurrentes en el servicio de Flybondi y adujo que se debe al "mantenimiento" de las aeronaves. "Cada vez que un avión tiene una falla de mantenimiento implica un trabajo de cambio de algún repuesto, que puede tardar dos o tres horas. Cuando ese repuesto no está en la Argentina vamos a tardar 96 horas", planteó.

En esa línea, subrayó que la empresa "está trabajando" para mejorar el tiempo de los vuelos y reconoció como "dolorosísimo" cada vez que "se afecta a alguien". "Estamos trabajando para recuperarlo. Hemos transportado más de 3 millones de pasajeros este año. Hoy 3 de cada 10 pasajeros vuelan en Flybondi", evaluó.