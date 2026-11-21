El Gobierno entró en una espiral donde no puede salir. El riesgo país superó los mil puntos básicos y el dólar contado con liquidación (denominado también "dólar fuga") superó los 1.600 pesos. Ya hay brecha con el blue. Javier Milei no encuentra salida.

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Como primera decisión, el Presidente decidió sostener y respaldar a su ministro de Economía, Luis Caputo, que está contra las cuerdas. El único que lo sostiene es Milei. "Ninguna renuncia", respondieron a El Destape en Casa Rosada.

El ministro de Economía "está cansado", dicen quienes están a su alrededor, según revelaron fuentes a El Destape. Pero no hay chance, por ahora, de que renuncie o de que Milei lo eche.

En el resto del Gobierno hay inconformismo con Caputo. Varios por lo bajo y con miedo deslizan críticas al modelo económico, a la actualidad y a que la gente "no le llega las buenas medidas de Milei". Y lo culpan a él.

En el Gobierno esperan por lo menos "dos semanas de crisis" pesada. Culpan a la devaluación del real brasileño y a la incertidumbre política.

En los mercados creen que Milei no reelige, pese a que en Casa Rosada se encargan de divulgar que "gana en primera vuelta en 2027". Y la suspensión de las PASO fueron vistas como una debilidad de Milei. ¿Para qué cambia las reglas si gana seguro?

La crisis financiera se tornó muy grave en las últimas horas. "La alta presión cede o produce un ACV", dijo a El Destape un oficialista del palo económico.

¿Qué es un ACV para este Gobierno? "Que en una semana el Banco Central tenga que vender entre 500 y 1000 millones de dólares por día para sostener el tipo de cambio en el techo de la banda ($1800)", reconoce una fuente violeta a El Destape.

¿Y si se da el ACV? "Y ahí necesitás que intervenga Scott Bessent (Secretario del Tesoro de EEUU) y tranquilice al mercado. O tenés que poner un cepo para que las personas no puedan comprar o tengan un límite de compra", expresó una persona que dialoga con Milei y Caputo.

Informalmente también los libertarios exploran otras opciones, como la dolarización o una "neoconvertibilidad. Lo pidió así el economista Federico Domínguez, hombre de Luis y Santiago Caputo que no es funcionario pero sí de la Fundación Faro. "Banco la dolarización o una caja de conversión privada con anclaje legal offshore. Son dos esquemas sin BCRA y con competencia de monedas. Creo que serían la solución definitiva al problema monetario argentino: se acaba la volatilidad en la demanda de dinero y se blinda el esquema frente a la política".

Uno de los que salió públicamente a reclamar y pedir cambios urgentes fue el exfuncionario de Gobierno, Lucas Llach, economista parte del equipo de Federico Sturzenegger. "Ocasiones anteriores en las que el real y otros se depreciaban pero Argentina resistía la depreciación con política o instituciones cambiarias: 1999 (terminó hermoso), 2018 (ídem). El ser humano es el único animal que puede tropezar tres veces con la misma piedra. No lo hagamos. ¿O alguien piensa que pasar de un riesgo de 400 a 900 y de un real de 4.50 por dólar a 5.60 por dólar no altera tu tipo de cambio real de equilibrio "por Vaca Muerta"?", expresó en Twitter.

Otra fuente de La Libertad Avanza expresó a El Destape en off: "No estaría mal que se vaya Caputo. Hace otras medidas distintas no estaría mal. Pero el presi no va a cambiar. Hay que ver de qué forma podría cambiar el presi: aflojar, largar un poco de guita y no echarle la culpa al contexto y calmar un poco las aguas".