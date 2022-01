Ricardo Quintela celebró el acuerdo con el FMI y comprometió el apoyo de La Rioja en el Congreso

El gobernador riojano celebró el acuerdo con el FMI anunciado hoy por el presidente Alberto Fernández en torno al pago de los 44 mil millones de dólares tomados por el gobierno de Mauricio Macri.

Para el mandatario provincial, el acuerdo alcanzado” es la mejor salida posible al complejo panorama que debería haber afrontado el país ante la imposibilidad de asumir los vencimientos de una deuda insostenible e ilegitima, usada en su totalidad para la fuga de de capitales”.

El mandatario provincial coincidió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que la negociación permitirá lograr cierta calma que posibilite "ordenar el presente y construir el futuro que sin dudas garantizará como hasta ahora, el desarrollo y el crecimiento de nuestro país con una mirada federal poniendo por delante la justicia social y la defensa de la soberanía".

Quintela destacó que "tal como lo planteó el Presidente, el acuerdo garantiza la protección de nuestros jubilados, no plantea una reforma laboral que perjudique a las y los trabajadores ni tampoco impacta en los servicios públicos, no relega el gasto social y sí, en cambio, nos permitirá invertir en ciencia y tecnología; prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento para la obra pública y contar con la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos".

"Esta mirada dista mucho de la que plantean quienes generaron una deuda histórica y sin precedentes, acá está, nuevamente un gobierno peronista sentándose a la mesa para resolver los problemas pero con la gente adentro, esa gente que día a día confía, aporta, desde el lugar que le toca, para que la Argentina levanté los brazos, salga adelante y se ponga de pie", expresó.

Quintela, destacó además, que el acuerdo “asegura algo que como riojanos debemos valorar, y es que permitirá avanzar con la obra pública, lo cual es estratégico para el proyecto de provincia que venimos desarrollando” y riojano garantizó en su mensaje “el apoyo de la provincia a través de nuestros legisladores para que el acuerdo sea aprobado en el ámbito legislativo”, tal como lo exige la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada el 3 de marzo de 2021.

Finalmente, llamó a todas las fuerzas políticas, a nivel provincial y nacional, a “asumir el compromiso y la responsabilidad institucional que les cabe, sumando su respaldo a este virtuoso convenio en el Congreso Nacional”.