Macri, Larreta y Bullrich sacaron un comunicado de JxC: "El acuerdo con el FMI es positivo para el país"

Juntos por el Cambio publicó un comunicado con la firma de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, donde califica como "positivo" el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa contraída en el gobierno de Cambiemos.

"Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evita así un costoso default. Es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la Sociedad", arranca el escrito.

Escueto, de apenas dos párrafos, cierra: "Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado".

Quienes firmaron el documento y participaron de la reunión son los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC).

Además, estuvieron presentes en el Zoom donde se definió este comunicado el expresidente Mauricio Macri, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su lado también dijeron presente el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, los presidentes de los bloques del Senado, Humberto Schiavoni (PRO) y Luis Naidenoff (UCR), y de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC), el senador nacional Martín Lousteau (UCR) y la diputada provincial Maricel Etchecoin (CC). También, fueron de la partida el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el diputado nacional Luciano Laspina y el economista Eduardo Levi Yeyati.