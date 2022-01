Agustín Rossi y el acuerdo con el FMI: "Se hizo lo que correspondía hacer"

El exministro de Defensa declaró su apoyo al acuerdo con el FMI que firmó el gobierno de Alberto Fernández y remarcó que "no debería" generar problemas en el interior del Frente de Todos.

El exministro de Defensa Agustín Rossi habló con El Destape Radio y se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Que no haya reformas que dañen al pueblo es importante”, opinó. El ex funcionario destacó el acuerdo logrado por el gobierno (y criticado por el ex ministro de Macri, Nicolás Dujovne)

"Me parece que es un acuerdo razonable, era el único posible que se pudo llevar adelante. Que no haya obligación de hacer reformas que dañen a la sociedad es un elemento importante y que no se disminuya el porcentaje de inversión en la obra pública también", arrancó Agustín Rossi en conversación con el ciclo Navarro 2023.

"Lo que se hizo fue lo que correspondía hacer. Heredamos una deuda absolutamente irresponsable que tomó el expresidente, una deuda a espaldas del Congreso y del pueblo argentino", definió. "Era lo posible y lo posible terminó siendo absolutamente razonable", agregó.

En esa línea, en cuanto a los próximos desafíos del Gobierno, Rossi señaló que “hay que profundizar el sendero de la recuperación económica con inclusión social. Ese sendero, con la negociación con el Fondo no se va a ver afectado y, en ese marco, hay que compatibilizar el aumento del volumen de exportaciones y el crecimiento del mercado interno".

"Hay que tomar las medidas en materia política y económica necesarias para que ese crecimiento sea distributivo y llegue al conjunto de las familias argentinas", propuso.

"Este es el desafío, el Frente de Todos ganó las elecciones porque íbamos a ofrecer una vida mejor y en estos dos años de gestión tenemos que hacer lo que no pudimos en cuatro años, porque dos estuvimos dominados por la pandemia. Estamos en condiciones de lograrlo si logramos mantener la unidad y el liderazgo de Alberto y Cristina funcionando sinérgicamente", completó.

En otro orden, Rossi manifestó su apoyo a la manifestación del 1F contra el Poder Judicial y consideró: “Me parece absolutamente ilógico que alguien rechace la marcha". "Desde la vuelta de la Democracia, todas las instituciones fueron interpeladas, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los dirigentes políticos... Cada vez que se quiso interpelar al Poder Judicial, se escudaron en, entre comillas, la independencia del Poder Judicial", opinó.