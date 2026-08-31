En un acto del MDF, Fernando Espinoza ratificó su apuesta por Kicillof para 2027: “El próximo presidente”

“No tengo ninguna duda de que el próximo presidente de la Argentina se llama Axel Kicillof”, aseguró el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, durante un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Mar Chiquita. La jornada reunió a miles de vecinos, dirigentes e intendentes de la Quinta Sección Electoral y estuvo atravesada por el análisis de la situación económica y social de la región y las políticas del Gobierno de Javier Milei.

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Durante el encuentro, referentes de distintos distritos abordaron el impacto de la crisis sobre la actividad económica, el turismo, la pesca y las economías regionales, además de las condiciones que atraviesan trabajadores, docentes, médicos, jubilados y sectores medios.

En ese marco, Espinoza advirtió sobre el creciente malestar social y sostuvo que “nadie llega a fin de mes en esta Argentina de Milei”. El intendente señaló que el deterioro de los ingresos repercute directamente en el consumo y alcanza a comercios, empresas y actividades productivas de las distintas localidades bonaerenses.

Críticas al modelo nacional

El dirigente también apuntó contra el impacto de las políticas nacionales en la Quinta Sección. “En la Quinta Sección la actividad económica se desplomó. Desde Mar del Plata, que es una de las cinco ciudades con más desocupación de la Argentina con un 9,3% de desempleados, hasta Tordillo, nuestras ciudades sufren el impacto de esta crisis: con comercios que cierran, con caída de la producción y con un turismo golpeado que es fundamental para toda la región”, afirmó.

Espinoza también cuestionó la situación de la actividad pesquera y sostuvo que "en Mar del Plata la zafra de este año fue un 70% menos que el año anterior. El Gobierno de Milei defiende los intereses de los más ricos y los hace cada día más ricos, mientras la clase media se empobrece y los trabajadores y los jubilados se vuelven indigentes".

En esa línea, reclamó una Argentina con mejores condiciones para trabajadores y jubilados y afirmó: "Queremos una Argentina normal, con sueldos dignos para nuestros trabajadores, con jubilaciones dignas para nuestros jubilados y con pymes, emprendedores y empresarios que puedan seguir generando desarrollo y progreso".

Un frente amplio detrás de Kicillof

El cierre del encuentro estuvo marcado por el planteo electoral. Espinoza llamó a construir una alianza que trascienda al peronismo y que pueda reunir a distintos sectores políticos y sociales de cara a la próxima etapa.

"No vamos a preguntar de dónde venís, vamos a preguntar qué Argentina querés, nada más", expresó, al proponer un frente amplio que incluya a radicales, socialistas, vecinalistas e independientes.

El dirigente sostuvo además que la unidad debe construirse alrededor de una alternativa al Gobierno nacional. "Nuestro límite es Macri y Milei. De ahí en más hay que generar la mayor unidad para terminar con esta pesadilla, con este gobierno de derecha insensible, inhumano e impresentable que lleva adelante Milei", aseveró.

En ese marco, respaldó explícitamente la candidatura presidencial de Kicillof y planteó que el espacio debe comenzar a organizarse desde cada municipio. "El 2026 tiene que ser un año de construcción y de consensos en cada ciudad de la Argentina. El MDF tiene que tener un solo candidato por ciudad", afirmó.

Finalmente, concluyó que el objetivo será profundizar la recorrida territorial para consolidar la construcción política. "Vamos unidos y con el mejor candidato que tenemos, que es Axel. Vamos a seguir caminando la provincia de Buenos Aires, ciudad por ciudad, y todo el país de Ushuaia a La Quiaca y de la Cordillera a la Mesopotamia, para llevar este mensaje de esperanza", concluyó Espinoza.