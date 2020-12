La médica tucumana Cecilia Ousset expuso un contundente discurso en la comisión del Senado en el marco del tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre lágrimas, la obstetra admitió haber ejercido violencia obstétrica sobre sus pacientes en el pasado y dejó en clara la urgencia de legalizar el aborto en Argentina.

En diálogo con El Destape Radio, Ousset señaló que "es ilegal que las creencias personales estén por arriba de los derechos de las personas gestantes". La obstetra que se reconoció como objetora de conciencia destacó que "la conciencia es algo privado y no puede trasladarse a la medicina" y cuestionó: "Tucumán es una provincia conservadora, retrógrada y que quiere controlar los cuerpos de las mujeres".

Por otro lado y en lo personal, relató su experiencia en el caso Lucía, una niña de 11 años que reclamó una interrupción legal de embarazo en un hospital de Tucumán luego de haber sido abusada por la pareja de su abuela. "Estamos acusados de homicidio agravado por haber realizado la ILE de Lucía de 11 años, violada....Tenía dientes de leche Lucía", recordó Ousset y sostuvo: "Lucía también pide a los senadores que ninguna otra menor de edad vuelva a pasar por eso".

"La ILE, que existe hace 100 años, no existe aún", aseguró Ousset. Además, reconoció que "las mujeres con plata no mueren por abortos": "Eso lo saben todos. El que no lo quiera ver es un hipócrita y un mentiroso".

"Abortan todas, no importa la religión, si están en pareja o no, abortan sin que sepa el marido, analfabetas, universitarias. Abortan todas, el asunto es como y depende de la plata", indicó la profesional de la salud y destacó que "es una aberración que el aborto dependa de cuanta plata tengas".

"Si tenes plata vivís y si no tenés plata te morís", remarcó Ousset y reflexionó: "El misoprostol nacional sale 6.800 pesos y las mujeres no tienen ni para comer".

Según la obstetra tucumana, "este es el momento para tratar la ley". Contó su experiencia ejerciendo su profesión y advirtió que "la mayor cantidad de abortos la vi en el 2001 y estamos viviendo una crisis". En este sentido, señaló que "es innegable el aumento de abortos, las mujeres no tienen plata ni para los anticonceptivos".

Por último, evidenció la desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a los cuidados para evitar embarazos no deseados y a la carga de responsabilidad que se le otorga a las personas gestantes: "Los anticonceptivos no los toman los hombres por los efectos, ya que ellos no aceptan la disminución de la libido o malestar gástrico, todo lo que les pasa a las mujeres", resaltó la médica y agregó: "Nosotras también nos tenemos que bancar los efectos de lo anticonceptivos que no se bancan los hombres".