Eduardo Duhalde: "No hay que perder el tiempo con el aborto" El ex presidente dijo que no le corresponde a Alberto Fernández ponerse en frente del proyecto de ley.

20 de noviembre, 2020 | 12.58 Eduardo Duhalde considera que en Argentina no es momento de tratar el proyecto de legalización del aborto y dijo que se trataba de una "perdida de tiempo". Además, el ex presidente de la Nación sostuvo que no le corresponde a Alberto Fernández ponerse al frente del proyecto. Flash de Carla "La realidad hoy es que los problemas de Argentina son otros, lo vemos todos eso. No hay que perder tiempo con el aborto", sentenció Duhalde en una breve entrevista en el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia. MÁS INFO Aborto legal Alberto confirmó que impulsará que el Congreso apoye el aborto legal El pasado martes, Alberto Fernández anunció que enviaría el proyecto para legalizar el aborto en Argentina y reafirmó su compromiso con esta lucha. "Creo que estamos en condiciones de que esta vez se convierta en ley", afirmó el Presidente esta semana. En la entrevista con Feinmann, Duhalde remarcó que Alberto esta cometiendo un error: "La presentación del aborto del presidente Alberto Fernández es un error porque él no tiene que dedicarse a esas cosas y más en este momento". También habló sobre la reunión del Presidente con Lacalle Pou en Uruguay y dijo que "no correspondía" y que tenían que organizar reuniones más "serias". "Es mejor poco que nada, pero estas reuniones tienen que hacerse en nivel de reunión de Estado", sostuvo Duhalde. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►