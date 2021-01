A tres días que la ley 27.610 fuera publicada en el Boletín Oficial de Nación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, junto a su par de Salud, Daniel Gollan a la cabeza presentaron la Guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que regirá a partir del 24 de enero en todo el territorio bonaerense.

Durante el acto se presentó la Guía de IVE que regirá en todos los hospitales y centros de salud de la Provincia. Al respecto, la ministra Estela Díaz, destacó la importancia de la misma porque “además de garantizar el derecho a las mujeres y personas gestantes, da certezas a los equipos de salud”. Además afirmó que, durante el 2020, con el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo, “la vida de más de 8.000 mujeres que solicitaron ese derecho fue mejor. Ahora, con la puesta en vigencia de la esta guía, que tendrá vigencia a partir del 24 de enero tenemos una sociedad mejor y con más derechos”.

Díaz detalló que “un estudio del CELS, señala que en la Argentina hay más de 1.500 procesos criminales por interrupciones de embarazo, más de 500 son en provincia de Buenos Aires. Son procesos penales abiertos, y ya estamos con el ministerio de Justicia trabajando en ese tema, porque los jueces y juezas de la Provincia deben sobreseer a esas personas”.

Por su parte, el titular de la cartera sanitaria, Daniel Gollan, se refirió a la histórica lucha de las mujeres y afirmó que “esto es posible porque hay una larga historia detrás, es la lucha de las mujeres que cobró una dimisión extraordinaria en los últimos 10 años que llevó su lucha a las calles y que de los contrario no hubiese sido posible”. Además recordó que “si no hubiese existido la manera verde, algunos legisladores y legisladoras no hubiesen cambiado su manera de pensar y eso lo logró torcer el movimiento”.

También aprovechó la oportunidad y reconoció la figura de Alberto Fernández: “Nuestro Presidente dijo en campaña que lo iba a hacer y lo cumplió en su primera año de gobierno y en una medio de una pandemia”.

Por su parte, Sabrina Balaña, directora de Equidad y Género en Salud del ministerio de Salud bonaerense detalló que, con la aplicación del protocolo de ILE en 2020, lograron “un registro de las interrupciones legales de embarazo que se realizaron en la Provincia”, y que “muchos equipos fueron capacitados para la implementación de esta ley”. Para ello, “duplicamos la cantidad de efectores que venían realizando ILE, compramos misoprostol a un laboratorio público y logramos distribuir 22 mil tratamientos de misoprostol durante el 2020”.

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, remarcó la importancia de la guía ya que “será para personas que quieran acceder a esta ley, pero también pienso como médico y muchas veces nos toca tomar decisiones que son muy complejas y están en el límite de qué parte es personal y del equipo de trabajo y desde dónde deben pararse para tomar decisiones. Y que el Estado te acompañe y no te sientas en una trinchera es fundamental, por eso es tan importante esta guía”.

En tanto, Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, recordó que “la guía habla del enorme compromiso con los derechos humanos” y agregó que “trabajamos con el firme compromiso que ninguna jurisdicción quede afuera; esta guía es la posibilidad que tenemos de ser sujetas de pleno derecho, de elegir y de decidir el proyecto de vida que queremos llevar adelante”.