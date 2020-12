La diputada del PRO Camila Crescimbeni se pronunció a favor del aborto legal y brindó un emotivo discurso en el que contó la historia de sus padres y pidió que sea ley por las niñas obligadas a maternar.

La representante del macrismo ponderó la lucha de miles de mujeres a través de la historia argentina y relató cómo sus padres decidieron tenerla cuando se enteraron del embarazo. "Fueron al médico y les preguntó qué querían hacer. Se sentaron en un banquito en la plaza y eligieron tenerme", indicó.

Pese a lo que podría parecer una afirmación para ir en contra del derecho al aborto, Crescimbeni resaltó que votaba a favor y explicó el motivo de su historia. "Por un lado para que sepamos, veamos y no nos olvidemos que el aborto es una realidad hace siglos, existe. Este proyecto lo que propone no es abortar, lo que propone es ver una realidad que existe y nos atraviesa hace décadas", afirmó. Y agregó: "En segundo lugar, porque mis papás fueron libres de elegir, partieron de información, de una decisión. Y cuando me educaron no lo hicieron en la mentira, no me dijeron que había sido intencional el embarazo, que sí fue deseado pero no intencional. Me educaron con toda la información desde muy chica para poder elegir".

La diputada se dirigió a sus colegas y resaltó que deben ser ellos y ellas quienes "con empatía", entiendan "las realidades diversas que atraviesan a la maternidad en nuestro país, que nos duelen y nos hacen ser muy frágiles, que nos dejan en total soledad, clandestinidad angustia". "Cuanto mejor es que el Estado sea parte de eso. Que el Estado se haga presente, que acompañe. Y con el Estado, la sociedad toda", resaltó.

En esa línea, también destacó: "Nuestra generación quiere hablar más, no menos, quiere que estos temas estén sobre la mesa. No que sea imposible hablar o con nuestros padres o con ninguna persona. Eso es lo que estamos votando hoy acá".

Crescimbeni subrayó que "llegó la hora de dejar de lado la hipocresía y de defender banderas que después adentro no se sostienen". "El cinismo, la angustia y la lamentable postura de muchas veces dejar que sucedan las violaciones y los abusos de los que tantas niñas en nuestro país son víctimas", cuestionó.

Al tiempo que levantó el nombre de todas las niñas y adolescentes obligadas a maternar en la Argentina contra su voluntad, muchas veces producto de abusos y violaciones. "Yo hoy no soy solamente Camila, también soy Lucía de 11 años, también soy la niña de Casilda de 12 años, que fueron obligadas a maternar contra su voluntad fruto de violaciones. Y tantas niñas más sin nombre, cuya identidad ha sido preservada. Soy todas ellas que hoy piden que sea ley, que no las dejemos en el ocultamiento y la clandestinidad", enfatizó.

La diputada también valoró que exista "una sociedad que elige ver de frente lo que nos sucede" y pidió: "más educación sexual, mucha más. Tenemos que ser cada vez más claros con nuestras niñas"

"Todos hoy compartimos el valor de tener una sociedad más gusta. También expresamos el valor por la vida y muchas elegimos la maternidad como camino. Por eso mismo también defendemos lo imprescindible del acompañamiento y el derecho a elegir, a estar presente, a llevar más luz", reclamó. Y concluyó: "No a la clandestinidad, no al ocultamiento, no a los tabúes, no a dejarnos relegadas a llegar a un aborto en clandestinidad"