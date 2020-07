El alentador mensaje de Alberto Fernández sobre el futuro

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, emitió un alentador mensaje en medio de la pandemia del coronavirus. Habló sobre el futuro, lo que viene, agradeció al sindicalismo y afirmó: "Entre todos vamos a poner de pie a este país. Otra Argentina empieza hoy".

En un mensaje por el Día de la Independencia de nuestro país, el Jefe de Estado aseguró: "Entre todos, los que invierten en el campo y empresas, los que trabajan en comercios, en servicios vamos a poner de pie a la Argentina y no es verdad que no tengamos futuro y que no tengamos ideas, no podemos volver a cometer los errores del pasado".

"¿Cómo vamos hacerlo? Vamos a hacerlo juntos. Cuando pase este tiempo que termina el 17, ojalá, no lo sabemos, pero esperamos que termine el 17 de julio, que es el tiempo de cuarentena que hemos fijado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y cuando todo esto empiece a tomar un poco de calma, nosotros ya estamos trabajando con todos los que están aquí, en el futuro", afirmó el mandatario.

Agregó: "En ese futuro los que trabajan tienen un rol central. Han hecho un enorme esfuerzo. Valoro mucho lo que han hecho en el sindicalismo argentino por sobrellevar este presente". Y prosiguió: "A todo el sindicalismo le doy las gracias, por haber entendido la fragilidad de este tiempo".

Para concluir, Alberto Fernández manifestó: "Entre todos, los que invierten en empresas, lo que invierten en el campo, los que trabajan en el campo y las empresas, los que trabajan en servicios, los que trabajan en el comercio, entre todos vamos a poner de pie a este país".