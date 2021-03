Mauricio Macri decidió no emitir palabra ni hacer ningún posteo sobre el 24 de marzo.

Este miércoles se cumplieron 45 años del golpe de Estado del 1976. Una de las épocas más oscuras de la historia argentina, cargada de censura, desapariciones y muertes en manos de la Junta Militar. Pero Mauricio Macri, una vez más, no se vio muy afectado por esta fecha y decidió ignorar completamente su existencia, sin emitir palabra en conmemoración al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Antes de comenzar su mandato en 2015, el ex presidente dejó en claro su postura al decir que uno de sus objetivos era terminar con "el curro de los Derechos Humanos". Ya en su presidencia, Macri afirmó que "no sabía si fueron 30 mil o 9 mil desaparecidos". Pero cada 24 de marzo, el ex mandatario publicaba algún escueto mensaje sobre el tema. Este año, prefirió guardar el silencio.

Los mensajes del PRO sobre el 24 de marzo

La derecha argentina y el PRO en particular tiene una mirada reacia y hasta en algún punto negacionista con respecto al Día de la Memoria y el mensaje del Nunca Más. Este año, hubo posturas diversas dentro del partido.

Horacio Rodríguez Larreta sorprendió a propios y extraños al subir un video en el cual relató su experiencia en el secuestro de su padre durante la última dictadura militar. Pero los trolls no se lo perdonaron.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, optó por sostener que "hoy, como ayer, hay violación a los derechos humanos en nuestro país. Mi mensaje para este 24 de marzo es un Nunca Más de Verdad".

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrio decidió hacer foco en la situación de Formosa: "Hoy se cumplen 45 años de la última y más sangrienta dictadura cívico militar. Hoy en Formosa están sucediendo hechos terribles de violación a derechos humanos de lesa humanidad".

Mismo Patricia Bullrich, Laura Alonso y Waldo Wolff eligieron esta fecha para apuntar contra la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien dijo que Mauricio Macri debería estar preso.

“El kirchnerismo te da vuelta los valores. Estela de Carlotto pasó de víctima pasa a victimaria. Alguien que dice 'Yo quiero que fulano vaya preso' es exactamente lo contrario de lo que uno esperaría de alguien que fue víctima. Es la realidad de aquellos que se vuelven talibanes ideológicos", expresó Bullrich en una entrevista con Viviana Canosa, y coincidió con los mensajes de repudio que Alonso y Wolff publicaron en sus redes sociales.