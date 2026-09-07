En el programa de Feinmann expusieron como nunca a Milei: "Lo único que hizo"

En el programa de Feinmann cuestionaron el discurso de Milei: "Ya existe"

Durante una entrevista en Radio Mitre conducida por el periodista Eduardo Feinmann, el dirigente Sebastián Galmarini analizó los anuncios formulados por el presidente Javier Milei durante su reciente cadena nacional. Al ser consultado sobre si la alocución representaba un posicionamiento político de cara al futuro electoral, Galmarini no dudó en catalogarla como el inicio formal de una estrategia proselitista.

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"Sí, no tengo ninguna duda", respondió el entrevistado cuando Feinmann le preguntó si la intervención oficial constituía "una suerte de lanzamiento para la campaña de la reelección". A partir de esa premisa, Galmarini desglosó los puntos centrales expuestos en la transmisión oficial y cuestionó el carácter inédito de las iniciativas vinculadas al área de defensa, seguridad y soberanía.

Eduardo Feinmann en su programa de radio.

Las observaciones sobre el Consejo de Seguridad Integral

Uno de los primeros ejes abordados por Galmarini fue la conformación del Consejo de Seguridad Integral presentado por el Poder Ejecutivo. Según precisó, el marco normativo de este tipo de órganos posee un extenso recorrido institucional que data de varias décadas atrás en la legislación argentina.

"El Consejo de Seguridad Integral es primero una ley original de 1966 que después hubo sucesivas modificaciones", explicó durante el diálogo radial. En ese sentido, recordó que en 2018 el expresidente Mauricio Macri, junto a quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, "ya habían armado el primer proyecto de un Consejo de Seguridad Integral que integre todas las áreas del Estado".

Galmarini remarcó además que la actual gestión gubernamental había desarticulado esas estructuras previamente y que también "existen varios proyectos ya desde 2020 con el cambio de gobierno de la creación de este Consejo de Seguridad Integral, con lo cual no hay ninguna novedad".

El proyecto de la base naval en Ushuaia y los antecedentes

El segundo aspecto analizado fue el desarrollo de infraestructura militar en el sur del país. Galmarini cuestionó la presentación gubernamental referida a la base naval y sostuvo que el rumbo de la administración nacional respecto de esa obra contradice el discurso oficial.

"Respecto de la creación de la base naval, lo único que hizo el gobierno de Milei hasta acá fue desfinanciarla", afirmó Galmarini en la entrevista con Eduardo Feinmann. Asimismo, detalló que durante la administración del expresidente Alberto Fernández, en el año 2022, se "puso la piedra fundamental lanzando la creación primero de la base, las obras, pero además ya con la creación de la guarnición militar".

En esa misma línea, el dirigente trajo a colación la visita que realizó al inicio del mandato de Milei la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, a la ciudad de Ushuaia. Sobre ese viaje, puntualizó que la funcionaria militar estadounidense "ya había planteado la necesidad de la puesta en funcionamiento de esas obras que este presidente desfinanció".

Sanciones económicas en el Atlántico Sur y empresas petroleras

Por último, Galmarini se refirió a las disposiciones relativas al endurecimiento de penalidades económicas para compañías que operen de manera ilegal en el área del Atlántico Sur y las islas Malvinas, calificando la medida como un instrumento legal preexistente.

El entrevistado indicó que se trata de "una ley del 2011, es decir que ya existe", y argumentó que el Poder Ejecutivo contaba con las herramientas necesarias para actuar sin dilaciones. "Ya podrían haber empezado con las auditoras tanto de Rockhopper... que ya está empezando a desarrollar actividades petroleras en la zona", puntualizó en referencia a la firma británica.

Para concluir, mencionó también el caso de la empresa israelí Navitas y señaló que ambas compañías cuentan con firmas auditoras que operan en territorio nacional, tales como EY y BDO Becher. De acuerdo con su postura, el Gobierno "ya podría haber empezado" a aplicar las normativas vigentes en lugar de presentarlas como un anuncio novedoso.