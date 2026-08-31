"De fondo está el monstruo": la dura acusación de Martín Menem a la oposición por el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó duras acusaciones contra los bloques de la oposición por sus recientes movimientos legislativos. El referente de La Libertad Avanza sostuvo que detrás de diversas iniciativas parlamentarias existe una intención deliberada de provocar un daño en las cuentas públicas para desarticular el programa del gobierno.

Durante la entrevista en Radio Rivadavia AM 630, Menem analizó los números observados en las últimas jornadas parlamentarias y relativizó el volumen alcanzado por los distintos espacios opositores al momento de consensuar temas en el recinto. Para el diputado riojano, estas maniobras responden directamente al temor que genera en otros espacios la consolidación del rumbo económico y sus efectos en el calendario electoral venidero.

La disputa parlamentaria y el objetivo del equilibrio fiscal

El dirigente detalló la estrategia que intentará llevar adelante el oficialismo para contener el avance de los proyectos opositores en las próximas semanas. "Nosotros creemos o vamos a tratar de alguna manera de poder descomprimir algunas situaciones y poder irlas hablando en comisión, presentar algunos proyectos alternativos", explicó en el intercambio radial.

En esa línea, Menem vinculó de forma directa las acciones de la oposición con una búsqueda intencional de perjudicar el frente fiscal: "Lo que están buscando de fondo es que tengamos algún impacto de tipo fiscal para desestabilizar la economía. Porque si la economía sigue su curso como viene marchando, saben que las posibilidades de otros se van desvaneciendo en términos electorales".

"De fondo está el monstruo": las críticas al modelo opositor

Al profundizar en la postura de quienes impulsan estas medidas legislativas, Menem marcó que enfrente no existe un programa alternativo de gobierno. "Del de enfrente no tenés ninguna propuesta económica. Cualquier situación en la que puedan romper algo lo van a romper", advirtió con firmeza sobre el accionar de las bancadas opositoras.

El dirigente también diferenció a aquellos legisladores que acompañan los pedidos de sesión de las cúpulas políticas tradicionales: "Eso forma parte en general, algunos de los que han firmado tal vez con buenas intenciones, pero de fondo está el monstruo, de fondo están los que gobernaron 20 años la Argentina, los que quieren volver atrás".

En su argumentación histórica y económica, Menem contrapuso la visión de la actual gestión con lo implementado en los últimos períodos de gobierno. Aseguró que la oposición persigue "una economía cerrada, prebendaria, con muros gigantes de aranceles, que todo eso es lo que ha destruido a la Argentina si ves la evolución del 2002 a la fecha", y remarcó que el oficialismo busca consolidar un modelo de apertura.