Vidal, complicado por la economía de Santa Cruz: la actividad cayó el último mes 4,6% y acumula un retroceso del 7,9%

El gobierno de Claudio Vidal enfrenta un nuevo revés en la economía de Santa Cruz, que en agosto volvió a registrar una fuerte caída de la actividad y profundizó el deterioro acumulado durante 2026. La economía provincial se contrajo 4,6% interanual, acumuló una baja del 7,9% en los primeros ocho meses del año y lleva ya 14 meses consecutivos con resultados negativos, en un escenario marcado por la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan comercios y empresas.

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El resultado expone las dificultades que atraviesa el consumo y vuelve a poner bajo la lupa la situación económica durante la gestión de Vidal. El propio relevamiento muestra que los problemas no se concentran en un único sector: alimentos, farmacias, servicios y otros rubros registran retrocesos, mientras los comercios señalan la pérdida de poder adquisitivo, los bajos salarios y el endeudamiento de los hogares como obstáculos para recuperar las ventas.

Uno de los datos más preocupantes aparece en Alimentos y Bebidas, que registró una caída interanual del 9,6% en agosto y acumuló un retroceso del 11,1% en los primeros ocho meses del año. Si bien el resultado representa una moderación frente al desplome del 14,9% registrado en julio, el sector muestra una evolución negativa que se mantiene desde julio de 2025.

Alimentos: una caída que golpea directamente al consumo

Los comerciantes consultados señalaron que la principal dificultad es la pérdida de poder adquisitivo. La falta de dinero en circulación, los bajos salarios y la caída del consumo condicionan las ventas incluso en establecimientos que lograron aumentar la circulación de clientes.

Las promociones, los combos, las ofertas por volumen y los descuentos aparecen como herramientas utilizadas por los comercios para intentar sostener las ventas y evitar una caída todavía mayor. El deterioro también se observa en Farmacia y Perfumería, que en agosto cayó 9% interanual y acumuló una baja del 9,8% en 2026. Los comerciantes mencionaron el aumento de costos, los suministros y la carga impositiva, además de una reducción de la demanda.

El rubro volvió a mostrar una contracción después del repunte registrado en junio. Entre los factores señalados también aparece una menor demanda asociada a PAMI, mientras que el cierre de comercios produjo efectos sobre el segmento mayorista.

Los servicios que incluyen actividades profesionales, hotelería y turismo, tampoco logran escapar de la tendencia. El sector cayó 3,6% interanual en agosto y acumuló una baja del 11,6% en el año. Aunque se trata de una caída menor a la registrada en julio, el sector lleva también 14 meses consecutivos con variaciones interanuales negativas.

Un alivio mensual que todavía no cambia el escenario

Otros sectores presentaron señales algo más favorables. Calzado, Indumentaria y Textiles creció 2,6% interanual y 3,2% mensual desestacionalizado, aunque todavía acumula una caída del 2% durante 2026. También Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles mostró una mejora mensual del 2,1%, con una caída interanual prácticamente neutra del 0,1%.

Sin embargo, esos datos positivos todavía no alcanzan para modificar el panorama general. El propio relevamiento describe una economía atravesada por la debilidad del consumo, el deterioro de los ingresos y la falta de capacidad de compra.

El pequeño avance mensual de agosto puede representar una señal de estabilización, pero la actividad provincial todavía permanece muy lejos de una recuperación sostenida. Para la gestión de Vidal, el dato vuelve a representar un desafío: la economía acumula una caída del 7,9% en el año y lleva más de un año sin conseguir una variación interanual positiva.

Además, el contexto ya había mostrado señales de deterioro durante los primeros meses de 2026. En mayo, por ejemplo, el IPAE había registrado una caída interanual del 6,1% y un retroceso acumulado del 8,9% hasta ese momento, según reportes de la Federación Económica de Santa Cruz.

El Gobierno provincial sostiene que busca generar infraestructura y condiciones para nuevas inversiones y empleo, mientras Vidal atribuyó parte de los problemas estructurales a décadas anteriores y defendido sus planes de financiamiento para obras. Pero los números de agosto muestran que, al menos en el nivel de actividad y consumo, la recuperación todavía no aparece en los indicadores principales.