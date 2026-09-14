Poggi, complicado por los salarios docentes: San Luis está entre las peores provincias del país

San Luis quedó entre las provincias con peor poder adquisitivo para sus docentes. El dato vuelve a poner bajo la lupa la gestión del gobernador Claudio Poggi y expone una de las principales dificultades que atraviesan los docentes puntanos: la pérdida del poder adquisitivo y el consecuente endeudamiento.

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Un maestro de grado de jornada simple, con 10 años de antigüedad, puede comprar apenas 2,7 canastas básicas totales con su salario. La distancia con las provincias que tienen mayor poder adquisitivo, según el informe de Empiria Consultores elaborado en base a datos de CGECSE, es significativa. Santiago del Estero, Chaco y Corrientes llegan a 3,5 canastas; Córdoba y Tierra del Fuego alcanzan 3,3 y Neuquén lidera ampliamente con 4,6.

Una de las consecuencias más difíciles de afrontar entre los docentes puntanos es el crecimiento del endeudamiento para poder cubrir gastos cotidianos. Carlos Peralta, secretario general del gremio, explicó en diálogo con El Destape que "los docentes puntanos están cada vez más endeudados" y vinculó esa situación con la política salarial aplicada durante la gestión de Poggi.

El salario que no alcanza y empuja a los docentes a endeudarse

Según Peralta, el deterioro comenzó a profundizarse después de la devaluación de diciembre de 2023, cuando los trabajadores estatales recibieron sus salarios en dos pagos. "Hubo en diciembre del 2023 una devaluación nacional, de un 125 porciento, y los docentes puntanos en ese momento cobraron en dos veces. Los docentes reconocen que desde esa época no se pueden recuperar", señaló.

El dirigente gremial sostuvo que aquella situación llevó a muchos trabajadores a atrasarse con sus obligaciones y recurrir al crédito para poder sostener sus gastos. "En ese momento, mucha gente se atrasó con sus deudas y tuvo que sacar créditos. la otra situación, es que después de la devaluación muchos usan la tarjeta para poder comer", afirmó.

Según un relevamiento del economista Alejandro Morduchowicz, San Luis registró la mayor caída del salario real docente del país entre 2023 y 2026, con una pérdida del 51,5% del poder adquisitivo. Al respecto, Peralta cuestionó la composición de los aumentos otorgados por la administración provincial: "El salario no ha aumentado en relación a la inflación. Es más, la política de Poggi hizo que arranquemos el 2024 con una suma fija de 70 mil pesos, la cual es no remunerativa y aun hoy sigue congelada".

Un básico bajo y una parte importante del salario sin impacto en el aguinaldo

El secretario general del gremio también puso el foco en el salario básico, que según explicó actualmente se encuentra en $260.000. "Los aumentos que ha dado al básico, que quedó 260 mil pesos, ha quedado muy bajo en comparación con otras provincias", sostuvo.

La importancia de ese componente radica en que el básico determina otros conceptos salariales. "El básico es el que mueve toda la grilla del salario, como antigüedad, zona", explicó Peralta. Además, explicó que una parte significativa de los ingresos docentes se percibe mediante conceptos no remunerativos. "Los salarios tienen el 33% en cifras no remunerativo, que no tienen impacto en el aguinaldo", afirmó.

Otro componente cuestionado es el adicional de $125.000 por Enseñanza en el Aula, que el dirigente identificó como una forma de presentismo. Según explicó, ese monto puede perderse cuando el trabajador tiene una licencia de más de tres días o supera diez días de licencia durante el año.

En ese marco, Peralta aseguró que los docentes deben recurrir al crédito para completar sus ingresos, y concluyó: "Los docentes tuvimos que salir a buscar préstamos para tratar de llegar a fin de mes para pagar cuentas. Toda la situación nos llevó a que los trabajadores estatales sean los más endeudados y con más alto índice de morosidad".

Un salario que perdió poder de compra

De acuerdo con ese análisis, la eliminación del FONID explica solamente entre el 6% y el 10% de esa caída y el resto corresponde al deterioro producido por la política salarial provincial. A este escenario se suma el reclamo de la UTEP. El organismo denunció en las últimas semanas una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 153%.

Finalmente, el gremio señaló que los aumentos fueron del 45% en 2024 y del 36% en 2025, porcentajes que, según su planteo, quedaron por debajo de la inflación. Otro de los puntos cuestionados es la ausencia de una negociación paritaria; según denunció UTEP, San Luis es "la única provincia del país que no tiene una negociación paritaria con su Estado provincial", mientras que desde AMET calificaron los aumentos otorgados por decreto como "irrisorios e insultantes".