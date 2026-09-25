Mientras Jalil apuesta a la minería como modelo de desarrollo, un nuevo conflicto gremial expuso la situación real en el sector

Mientras el gobernador Raúl Jalil tiene a la minería como uno de los ejes de desarrollo de Catamarca, el sector de los trabajadores vuelve a quedar expuesto frente a las fragilidades que atraviesan los mineros en un nuevo conflicto laboral. Este jueves 24 de septiembre, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) inició un paro en Minera del Altiplano, empresa perteneciente a Río Tinto, por reclamos salariales y cuestionamientos vinculados con las condiciones de seguridad de los trabajadores.

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La medida de fuerza afecta las operaciones de la compañía en la Puna catamarqueña y se produce mientras continúan abiertas las diferencias entre el gremio y la empresa. El conflicto reúne dos reclamos centrales.

Por un lado, AOMA reclama una respuesta a la discusión salarial y, por otro, vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones en las que se desarrollan las tareas en una zona marcada por la altura y las dificultades climáticas.

El antecedente que volvió a poner la seguridad en el centro

El reclamo por seguridad tiene como antecedente el episodio ocurrido en julio, cuando trabajadores vinculados con las operaciones de Río Tinto quedaron aislados en la Puna durante un fuerte temporal de nieve.

El 19 de julio, distintos vehículos quedaron atrapados por la acumulación de nieve y el viento blanco en zonas de Antofagasta de la Sierra. Entre ellos se encontraban trabajadores vinculados con las operaciones de la minera. Algunos permanecieron aislados durante varios días y finalmente fueron rescatados mediante un operativo que involucró a organismos provinciales, fuerzas de seguridad, bomberos y recursos de empresas mineras.

Uno de los grupos permaneció aproximadamente cuatro días en condiciones extremas, a casi 4.400 metros de altura, con temperaturas que llegaron a unos 24 grados bajo cero. El episodio generó cuestionamientos de AOMA, que realizó presentaciones ante el Ministerio de Minería y reclamó explicaciones sobre los protocolos utilizados para el traslado de los trabajadores durante el temporal.

El gremio puso particularmente el foco en posibles incumplimientos del denominado protocolo de invierno y pidió respuestas sobre las condiciones en las que se produjo el traslado y el aislamiento de los trabajadores.

Río Tinto había frenado las operaciones tras el temporal

Después del episodio, Río Tinto informó que había decidido suspender preventivamente las actividades en sus proyectos Fénix y Sal de Vida, ubicados en el Salar del Hombre Muerto, hasta que estuvieran restablecidas las condiciones de seguridad. La compañía también comunicó que realizaría una revisión integral de lo ocurrido con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta frente a futuros eventos meteorológicos extremos.

El Gobierno de Catamarca, por su parte, anunció una investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el operativo de rescate de los trabajadores y turistas que quedaron varados durante el temporal.

AOMA mantuvo desde entonces sus reclamos sobre lo ocurrido y sobre las responsabilidades vinculadas con el operativo. Ahora, dos meses después del episodio, la seguridad vuelve a formar parte de un conflicto gremial que también tiene como eje la situación salarial.

Un nuevo paro después del conflicto de febrero

La medida de septiembre tiene además un antecedente directo. En febrero de 2026, AOMA había iniciado un paro total en el proyecto Fénix, también operado por Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto.

En aquella oportunidad, el gremio había planteado reclamos relacionados con condiciones laborales, seguridad y encuadramiento de los trabajadores, además de advertir sobre la falta de respuestas a planteos que, según la organización sindical, se venían acumulando desde semanas anteriores.

Aquella protesta paralizó las actividades del proyecto y constituyó la primera medida de fuerza de AOMA en Fénix desde que Río Tinto tomó el control de la operación tras la adquisición de Arcadium Lithium.

El nuevo paro vuelve a colocar sobre la mesa la situación de los trabajadores de una de las principales operaciones de litio de Catamarca y expone que, junto con las inversiones y el desarrollo de la actividad minera, persisten conflictos vinculados con salarios, condiciones laborales y seguridad.