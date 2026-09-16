Crisis habitacional que golpea a Santa Cruz: miles de jóvenes no logran independizarse de sus padres

La crisis económica golpea a los jóvenes de la provincia gobernada por Claudio Vidal. Según el primer informe del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (OFAVA), 19.431 santacruceños de entre 25 y 35 años todavía no lograron emanciparse, y 3.632 de ellos además viven en hogares que presentan algún tipo de déficit habitacional.

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El relevamiento muestra, además, que dentro de ese universo existe una diferencia importante según las condiciones habitacionales del hogar. Un total de 15.799 jóvenes, el 25% del total provincial de esa edad, permanece en la vivienda familiar pese a que su hogar no presenta déficit habitacional, por lo que representan una demanda potencial de vivienda si en algún momento deciden independizarse.

En tanto, otros 3.632 jóvenes, equivalentes al 6% del total de personas de entre 25 y 35 años, se encuentran en una situación más compleja. Además de no haberse emancipado, viven en hogares que presentan algún tipo de déficit habitacional.

Santa Cruz, entre las provincias con mayor emancipación juvenil

La tasa de emancipación de Santa Cruz alcanza el 69%, un porcentaje que aparece entre los más elevados de los distritos incluidos en la comparación realizada por OFAVA. En CABA y La Pampa llega al 76%, mientras que Tierra del Fuego registra un 73%.

En Santa Cruz, por lo tanto, el 69% de los jóvenes de entre 25 y 35 años ya vive fuera del hogar familiar, mientras que el 31% permanece allí. El escenario contrasta con el registrado en Tucumán, donde el 56% de los jóvenes de esa franja etaria todavía no logró independizarse.

A nivel nacional, el informe señala que el 37% de los jóvenes de entre 25 y 35 años no está emancipado y viven en la vivienda de sus padres. El dato muestra que la situación de Santa Cruz se encuentra por debajo del promedio nacional en este indicador, aunque mantiene un universo significativo de jóvenes que todavía no accedieron a una vivienda independiente.

El déficit habitacional también presenta diferencias

El informe permite analizar esta situación juvenil dentro de un panorama más amplio. En Argentina, 5.983.241 hogares, equivalentes al 40,3% del total, presentan al menos una dimensión de déficit habitacional.

OFAVA estima que el país necesita aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas para responder al déficit cuantitativo, al hacinamiento de hogares y a la demanda latente asociada a jóvenes que todavía no pudieron emanciparse.

Santa Cruz presenta un déficit habitacional global del 27%, 13,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Sin embargo, algunos indicadores muestran situaciones diferentes. El allegamiento alcanza al 4,1% de los hogares santacruceños, frente al 2,9% registrado a nivel nacional.

En el déficit cuantitativo básico, Santa Cruz registra un 0%, mientras que el cuantitativo ampliado llega al 2%, frente al 9% nacional. Por su parte, el déficit cualitativo básico alcanza el 20%, el mismo porcentaje que el promedio argentino. El déficit cualitativo ampliado representa apenas el 0,2% en Santa Cruz, frente al 7% nacional, de acuerdo con el relevamiento.

Los jóvenes y el acceso a la vivienda

El diagnóstico del Observatorio de Familias, Niñez y Juventudes (OFAVA) revela que la crisis habitacional en la Argentina no pasa únicamente por la falta de viviendas nuevas, sino también por flagelos como el hacinamiento, la cohabitación y las deficiencias en infraestructura básica.

Durante el periodo 2016-2025, el déficit habitacional nacional se mantuvo estancado entre el 39% y el 44%, lo que afectó con particular severidad a los sectores más jóvenes e informales: mientras alcanza al 52% de los hogares liderados por personas de entre 25 y 34 años, el problema impacta al 56% de quienes tienen una tenencia precaria de la propiedad y al 34% de los inquilinos, lo que registra entre estos últimos los mayores índices de allegamiento.

En este marco, la provincia de Santa Cruz presenta una realidad particular, donde un déficit general por debajo de la media nacional coexiste con una importante demanda reprimida entre la población joven. En el territorio santacruceño existen 19.431 personas de entre 25 y 35 años que aún no lograron emanciparse, de las cuales 3.632 habitan en inmuebles que registran algún tipo de déficit. De esta manera, el acceso a la vivienda propia para las nuevas generaciones se consolida como uno de los principales desafíos estructurales a nivel local.