Alerta: Chaco quedó entre las provincias con más pobreza del país y Gran Resistencia lideró el ranking de indigencia

El gobernador Leandro Zdero enfrenta en Chaco un escenario social marcado por los elevados niveles de pobreza e indigencia registrados en el Gran Resistencia durante el primer semestre de 2026. El 48,6% de la población del principal aglomerado urbano chaqueño se encontraba bajo la línea de pobreza, mientras que el 17,3% estaba en situación de indigencia.

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Según el informe de Politikón Chaco, los números ubican al Gran Resistencia en el segundo lugar del ranking nacional de pobreza, solamente detrás de Concordia, que alcanzó el 56,2%. Además, fue el aglomerado con mayor nivel de indigencia de todo el país, por encima de Concordia, con 12,7%, y San Nicolás-Villa Constitución, con 10,3%.

El deterioro también aparece al comparar los datos con el segundo semestre de 2025. En ese período, el Gran Resistencia registraba una pobreza menor y, en seis meses, la tasa aumentó 6,4 puntos porcentuales, hasta llegar al 48,6%. El incremento fue superior al promedio nacional, que tuvo una suba de 4,1 puntos.

La pobreza avanzó durante los últimos seis meses

En términos absolutos, el informe estima que en el Gran Resistencia hay 209.000 personas pobres. La comparación interanual muestra 3.000 personas más en esa situación, mientras que frente al semestre anterior el incremento llega a 29.000 personas.

La situación es todavía más marcada cuando se observa la indigencia. El indicador alcanzó al 17,3% de la población, frente al 7,5% registrado como promedio nacional. Además, la tasa chaqueña aumentó 4,1 puntos porcentuales en apenas seis meses, una de las mayores subas entre los aglomerados relevados.

Además, el Gran Resistencia concentra unas 74.000 personas en situación de indigencia, según la estimación del informe. La cifra implica un aumento de 8.000 personas en un año y de 18.000 en apenas seis meses, una evolución que acompaña el fuerte incremento de la tasa de indigencia, que llegó al 17,3%.

El dato chaqueño también sobresale incluso dentro del NEA, la región con mayor pobreza del país. Mientras el promedio regional alcanzó el 41,5%, el Gran Resistencia llegó al 48,6%, es decir, 7,1 puntos porcentuales por encima. En indigencia, la diferencia también es marcada: el NEA registró un 10,5%, frente al 17,3% del principal aglomerado chaqueño.

Ingresos entre los más bajos

El deterioro social también se refleja en los ingresos. El Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF) del Gran Resistencia fue de $429.932, frente a una media nacional de $711.368. El informe también muestra que los ingresos del Gran Resistencia perdieron terreno en términos reales. En la comparación interanual, el IPCF registró una caída real, mientras que en la comparación semestral el deterioro fue todavía mayor, ubicándose entre los aglomerados con retrocesos.

El contraste con las canastas básicas profundiza el cuadro. En el Gran Resistencia, la evolución nominal del ingreso quedó por debajo de la variación de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total, lo que implica que los ingresos familiares no acompañaron el aumento de los valores necesarios para cubrir las necesidades básicas.

Así, los datos del primer semestre muestran a Chaco con uno de los principales focos de pobreza urbana del país. Gran Resistencia concentra 48,6% de pobreza y 17,3% de indigencia, mientras sus ingresos familiares se encuentran entre los más bajos del conjunto de aglomerados analizados.