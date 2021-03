El último sábado, en González Catán (Provincia de Buenos Aires), un joven de 14 años se llevó el auto de sus padres y luego chocó y mató a un hombre de 47 que andaba en bicicleta junto a su hijo de cinco años. El niño se salvó, pero sufrió diversas heridas, por lo que fue trasladado al hospital Simplemente Evita. Tras el fatídico hecho, los familiares de la víctima fallecida y la madre del joven se cruzaron en televisión.

El adolescente manejaba un auto Fiat 147 Spazio sobre la calle Tomás Valle. Antes de llegar a la intersección con Jorge Newbery, perdió el control del mismo y embistió a Ramón Lisandro Aranda Teves, que iba en bicicleta con su hijo. La causa fue caratulada como como homicidio culposo. Al tener tan sólo 14 años, el joven quedó detenido en un centro de menores.

Este lunes por la mañana, en la calle donde ocurrió el hecho, la madre del joven de 14 años intentó dar explicaciones de lo ocurrido: "Él agarró el auto porque hizo una locura. Agarró las llaves del auto". Luego, el hermano de la víctima interrumpió su testimonio y manifestó: "El papá se tiene que hacer responsable de los actos por no enseñarle a sus hijos. Tiene 14 años, el auto es un arma. Le tiene que enseñar a su hijo. Yo tengo un hijo de 17 años y no le doy el auto, no me lo roba porque le enseño lo que tiene que hacer. Que se haga cargo. Mientras mi hermano está muerto y estoy esperando a enterrarlo, su hijo está en una comisaria con una custodia".

Con gritos y muestras de mucho dolor, el hermano de Ramón Lisandro Aranda Teves advirtió: "A mi sobrino también casi lo mató. Apenas sabe manejar su hijo ¿Dónde están los peritos que dicen que frenó? ¿No le enseña a su hijo? Lo tiró 40 metros. A mi hermano no lo devuelve nadie". Y agregó: "Quedaron cuatro sobrinos solos y una mujer sola, mientras su hijo sale a jugar. Lo único que pido es justicia. Si no paga su hijo, que pague el padre por no enseñarle a su hijo que el auto es un arma".

Asimismo, el hermano de la víctima explicó qué es lo que suele recomendarle a su hijo: "Yo a mi hijo le digo: apretá el embrague, salvá las vidas. Para usar un auto, hay que enseñarle, llevar a hacerle un registro, que es por ley, y no ir a andando con el auto para matar gente. Su hijo es menor, mañana sale y va a matar a cualquier persona más. Tienen que cargar con eso: mis sobrinos se quedaron solos. A mi hermano no lo tengo más, tenía 47 años y era laburante. Su hijo salió a matar, no lo defiendan más. Si no paga su hijo, tiene que pagar el padre por no enseñarle. Yo no quiero plata. No quiero plata, quiero justicia".

La madre del menor asintió y apoyó el testimonio del hermano del fallecido, aunque también manifestó su versión de los hechos: "El auto lo sacó. Es la primera vez. Sacó el auto sin permiso, dijo que lo iba a guardar y después dijo: 'No, voy a dar una vuelta más'. Y ahí pasó lo que pasó". Y sostuvo: "Yo también quiero justicia".

De todas formas, el hermano del hombre atropellado volvió a advertir: "Tenemos testigos de que el pibe todos los días andaba con el auto. ¿El auto tiene papeles? ¿Tiene seguro? Yo voy a pedir todo, me enteré que el auto estaba preparado para correr, andaba corriendo carreras".