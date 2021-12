Caso Nancy Videla: el gobierno ordenó denunciar al policía que filtró el llamado anónimo del 911 de la Ciudad

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, instruyó a la Policía Federal "para que efectúe la denuncia penal pertinente". Es por la llamada de una mujer que permitió encontrar el cadáver de Nancy Videla.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, instruyó al jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) para que denuncie al operador del 911 de la Ciudad de Buenos Aires que filtró la llamada de una mujer que permitió encontrar el cadáver de Nancy Videla, hallada asesinada anoche en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

"Una mujer llamó al 911 para ofrecer información sobre la desaparición de Nancy Videla. La condición irrenunciable en estos casos es, preservar la identidad. Sin embargo, un infiel, que trabaja en el 911 de CABA, lo hizo público a través de un canal de aire. Deleznable actitud", señaló en su cuenta de Twitter el funcionario nacional.

Según el Ministro, "no solo se convierte en condición peligrosa en manos del asesino sino además, desalienta la vocación de toda mujer de bien, que pretenda se repare una situación oprobiosa como la presente".

"Acabo de instruir al Jefe de Policía Federal para que efectúe la denuncia penal pertinente, concluyó Fernández.

Videla (31) fue encontrada asesinada anoche en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora tras haber estado desaparecida desde el viernes pasado y los forenses que realizaron la autopsia concluyeron que la causa de muerte es una "fractura y traumatismo de cráneo" a raíz de un golpe.

Por el caso, esta tarde iba a ser indagado el detenido Damián Lezcano Mendoza (70), de nacionalidad paraguaya, administrador de la vivienda donde fue hallado el cuerpo y en la que la víctima había vivido hacía un tiempo.

El operativo en esa propiedad se montó ayer alrededor de las 19 luego de que un llamado anónimo al teléfono de emergencias 911 alertara que la mujer buscada era amiga del dueño de la propiedad, quien solía prestarle dinero para que ella pagara el alquiler de su casa y que además creía que tenían una relación sentimental, lo que despertó las sospechas acerca del hombre de la propia denunciante.

La llamada al 911

"Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla. Esa chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge", comenzó la testigo en la comunicación. Tras brindar esta información, intenta cortar el diálogo, pero la operadora comienza a profundizar en sus preguntas: "Esa persona con la que ella iba a tomar mate, ¿quién es? ¿La conoce?".

La mujer, que tiene un vínculo familiar con el acusado, pidió absoluta reserva y agregó: "No sé que relación tendrán ellos". "No quiero que den mi identidad, porque estoy mal. Me enteré el lunes por la tele, porque vivo en Capital, y le mandé un mensaje. Le pregunté si la vio, porque el viernes estuve con él. Le fui a cobrar la jubilación y estuve con él hasta las cuatro de la tarde y después el lunes la veo en las redes sociales", precisó.

La mujer siguió con su relato a la operadora del 911 y sostuvo que tras enviarle una "captura" de la imagen de Nancy y le preguntó si sabía algo, el hombre le reveló: "´No, no sé nada de ella. No apareció más´, me dijo". "Pero ahora vi que la señal de su celular está ahí cerca y no quiero pensar lo peor, pero quisiera que investiguen y ojalá que no sea así", completó llorando, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

"No sé cuándo fue la última vez que se vieron, pero ella venía seguido ahí y por eso la conozco. Era una chica muy amable. Nos poníamos a tomar mate y nos reíamos. La conocí ahí, no en otro lado", resaltó notablemente conmovida. Sobre la relación con Nancy, el sospechoso le aseguró que "era la amiga, que le iba a pedir plata porque no le alcanzaba para el alquiler".

Y añadió: "Como la crucé ahí y como apareció la tele que la señal del celular está cerca, llamé para que vayan a investigar, nomás". Según señaló, el hombre no vive solo, tiene inquilinos: "Si pasa algo ahí, ellos van a denunciar. Ahí viven un par de personas, pero llamo porque la conocí ahí y eran amigos. Yo creo que tienen que investigar a todos, me pongo mal porque puedo estar equivocada".