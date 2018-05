Durante la “Marcha por la Vida” que se llevó a cabo ayer, en la que miembros de distintas religiones y grupos conservadores se manifestaron en contra del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, se utilizó un micro turístico de la Ciudad de Buenos Aires para promocionar su eslogan y recorrer las calles cercanas al Congreso.

El vehículo pertenece a al grupo privado Buenos Aires Bus, que es contratado por el Gobierno porteño para realizar los recorridos turísticos por el centro de la ciudad. Es parte de una Unión Transitoria de Empresas compuesta por Derudder Hnos (de Flecha Bus) y Rotamund.

Según asegura la empresa, provee el “servicio de bus turístico oficial de la Ciudad de Buenos Aires” y, como tal, los vehículos están ploteados con los colores negro y amarillo que identifican a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno.

Embed Increible! Utilizaron al “Bus turístico” en movilización y acto antiabortistahttps://t.co/ci8Y6o77hx pic.twitter.com/TPb1ywKQbG — Medios del sur (@mediosdelsur) 21 de mayo de 2018

Además, Buenos Aires Bus está promocionado en la página del Gobierno porteño y también figuraba en la web del Ministerio de Turismo de la Ciudad como uno de los servicios disponibles que se ofrece a los visitantes.

No queda claro si el bus fue alquilado de manera privada por alguna de las agrupaciones que organizaron la marcha de ayer. Lo que es certero es que, por más que se trate de un negocio particular entre ambas partes, los micros llevan la insignia oficial del Gobierno, con lo cual éste quedó vinculado al movimiento “provida”.

De hecho, Larreta ya se había posicionado en contra del aborto legal hace algunos meses. "Yo soy pro vida, soy de los que creen que hay que defender la vida desde la concepción", había asegurado a Radio Con Vos, a partir de una "convicción religiosa profunda".

Fuentes del Ente de Turismo de la Ciudad aseguraron a El Destape: "El acuerdo para la utilización de uno de los micros fue entre el concesionario y una fundación. Desde el Ente de Turismo no estábamos al tanto de este acuerdo y nos enteramos por las redes sociales. Como organismo de autoridad de aplicación de la concesión notificamos al concesionario y evaluaremos qué sanción corresponde ante este acto de negligencia. El Bus no puede ser utilizado con otros fines que no sean turísticos"

Embed Veo que en la #MarchaPorLaVida se utilizó un bondi turístico del GCBA. Parece que los recursos públicos en la Ciudad ahora se pueden usar, no solo para para propaganda partidaria, tamb para marchas con posicionamientos políticos sobre el aborto. pic.twitter.com/5bLfAOgjlo — Barbara Bonelli (@barbibonelli) 20 de mayo de 2018

La foto en la que se ve a uno de los buses con la gigantografía de la Marcha por la Vida fue compartida por Bárbara Bonelli, ex candidata a legisladora porteña por Evolución, el partido de Martín Lousteau, e hija del periodista Marcelo Bonelli.

