El sacerdote Paco Olveira tuvo un picante cruce con Luis Novaresio y Fabián Doman este domingo por la noche, al hablar sobre la crisis económica que generó el macrismo y la incertidumbre electoral.

El miembro de curas en opción por los pobres remarcó que existen dos modelos de país y Luis Novaresio intentó igualar al kirchnerismo con el macrismo.

MIRÁ LA DISCUSIÓN COMPLETA

Embed

Paco: - Desde que empezamos estamos hablando de lo mal que estamos. Hay dos modelos, lo que más me duele es que escuchamos al Presidente decir que esto es poco menos un designo divino, que no hay otro camino, que vamos por el bueno, que son los cimientos, que es el túnel, que se ve la luz. La verdad que no es nada de eso.

Novaresio: - Vos decís que hay dos modelos…

Paco: - Un modelo de derechos, donde él se puede casar y un modelo de que la gente, si come, es suficiente.

Novaresio: - Con ese concepto, heladera mata ética. ¿A vos no te hace ruido De Vido?

Paco: - Me hace ruido darse cuente de que tenemos un poder judicial cooptado en el que cada día se va descubriendo que se hacen causas…

Juez: - ¿Vos hablas de ahora o de antes? Porque antes era igual.

Novaresio: - ¿Paco querés que te recuerde que el juez Norberto Oyarbide fue salvado dos veces de juicio político por el kirchnerismo? Porque si no parece que venimos de Noruega. Yo creo que son dos grandes fracasos.

Paco: - Si hay alguien corrupto es este Gobierno. El presidente Macri habilito que gente que se había llevado la guita afuera la volviera a traer sin problema.

Novaresio: - El decreto de blanqueo es horrible.

Paco: - Se perdonó 70 millones de pesos por el Correo y ahora e el abanderado contra la corrupción.

Juez. - Lo que está mal está mal y lo tenemos que condenar.

Paco: - Pero Mirtha Legran llamó a seguir votando a Macri.