El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, arrancó un año con fuertes problemas. El más conocido fue el caso de la nena de 12 años que murió tras negarle un aborto y obligada a parir luego de ser violada. Ahora, arremetió contra la ex Directora de Estadísticas y Censos de Jujuy (DIPEC), Ana Juárez Orieta, quien renunció luego de cuestionar el manejo de cifras oficiales de pobreza.

El 29 de enero, se recibió por mesa de entradas de la gobernación, la renuncia de Juárez Orieta, "por diferencias irreconciliables en el manejo de los datos oficiales". Al día siguiente, Morales puso en duda la idoneidad de la ex funcionaria. En marzo se debían publicar las últimas mediciones de la DIPEC, que estiman un escandoloso 40% de pobreza en Jujuy.

En declaraciones a una radio local, Juarez Orieta explicó: “cuando asumí fui clara. Mi límite es el número". En esa línea, marcó que es consciente de que "la publicación del 30,3% de pobreza correspondiente al primer semestre de 2018 no fue bien recibida". Tras un año donde la inflación rozó el 50%, afirmó: "En marzo de este año teníamos que realizar una nueva publicación y hasta el momento los números venían arrojando un 40% de la población jujeña por debajo de la línea de pobreza”.

En la nota donde presenta su renuncia indeclinable, detalló que “el motivo obedece a diferencias irreconciliables en el manejo de los datos oficiales”. Por su parte, Morales manifestó: “Nosotros la removimos primero. Ella presentó la renuncia después.”

Este caso viene a engrosar la sucesión de renuncias de los últimos 30 días. Primero fue Patricia Morales, ex -coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral. Seguida de Ada Galfré, Ministra de Desarrollo Humano. Y esta semana renunció Gustavo Briones, Jefe de Obstetricia del Hospital Materno Infantil, donde estuvo internada la niña de 12 años violada en Jujuy.

Desde el gobierno pusieron en duda la capacidad de la ex funcionaria que estuvo al frente de la DIPEC: “Ana Juarez Orieta no es profesional en la cuestión estadística”. No obstante, la ex funcionaria llegó a ese lugar nombrada en diciembre de 2015 por el propio Gerardo Morales y ejerció la función durante más de 3 años. Juárez Orieta tiene un recorrido en el área estadística con reconocimiento internacional trabajando por más de diez años en Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros organismos internacionales. Publicó seis libros de su autoría donde se aborda el análisis estadístico de indicadores socieconómicos.

La tarea de la DIPEC se fue desarrollando a pesar que el presupuesto asignado disminuyó un 70% aproximadamente, desde el 2016 hasta hoy.

El Destape tomó conocimiento de que la conferencia de prensa de la ex funcionaria, pautada para las 11 del pasado miércoles 30 de enero, tuvo que suspenderse porque los medios fueron convocados por Morales. El gobernador de Jujuy anunció: “Vamos a pedir una auditoría sobre la gestión en la DIPEC”. Al respecto, Juárez Orieta contó que recibió advertencias y posibles causas que podían surgir después de su renuncia. "Lo único que hice fue dar un paso al costado en esta gestión. Y me encuentro al otro día al gobernador hablando de un despido y cuestionando mi idoneidad. Me encuentro con toda la fuerza del Estado, en una actitud desmedida contra una ciudadana, una mujer. Soy una madre soltera que solo pretende retomar su actividad privada”, explicó.

La DIPEC muestra en su página oficial algunos indicadores que se incorporaron a partir de la gestión de la funcionaria saliente. Entre ellos: censo de Población Trans Femenina; el Producto Bruto Geográfico; Registro Único de casos de Violencia contra la Mujer. También se mide la actividad en zonas rurales y urbanas, de Niñas, Niños y Adolescentes (Trabajo Infantil en Jujuy).