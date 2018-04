Débora Plager estalló en furia en vivo contra la chica que fue al colegio sin corpiño y desató polémica.

Fue en el programa Involucrados que se emite por América y es conducido por Mariano Iúdica.

Allí, la periodista intentó arrinconar a la joven que fue sancionada por ir al colegio sin esa prenda.

"Hay normas de convivencia, no podés ir al colegio como se te da la gana", afirmó Plager. Y la alumna Bianca la cruzó.

"No me condiciona ni como alumna ni como persona en nada usar o no corpiño, no hay nada de malo", afirmó contra Plager.