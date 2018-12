Piumato se desencadenó y calificó la detención de la afiliada de su gremio como "un disparate"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Julio Piumato, el secretario general del gremio de los Judiciales, permaneció encadenado durante más de trece horas a la puerta de una comisaría hasta que fue liberada una trabajadora de su gremio, detenida por causarle daños a un auto tras una discusión con su propietaria.

El gremialista sostuvo que logró su objetivo de que se "visibilizara" el arresto de la empleada judicial, al que consideró como un "verdadero disparate". La trabajadora estuvo detenida tras un incidente en la calle que protagonizó con una automovilista, a la que agredió a golpes, según quedó asentado en los registros policiales.

En diálogo con el programa “Crónica Anunciada”, por El Destape Radio, el sindicalista habló sobre las más de 11 horas que lleva encadenado.

“El incidente fue callejero, su madre es discapacitada. Tuvo una discusión con una persona en un vehículo. Lo que dice el acta policial es que dio un golpe a la luneta, pero esto no justifica que este detenida y lleva 20 horas y la llevan esposada al mismo edificio donde trabaja, es inaudito” relató Piumato. Y agregó: "Hasta que no la liberen, no me voy a ir de la comisaría".

Piumato aseguró: "Si esto le pasa a una funcionaria judicial, imaginate lo que le puede pasar a un ciudadano común". Y agregó: "Esto responde claramente a un accionar represivo de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires".

"No se comunicó nadie del gobierno nacional, pero sí muchos funcionarios judiciales", reveló Piumato. Y remarcó que "este es un hecho absolutamente menor, le imputan un incidente callejero, no justifica que esté detenida".

"Si no la liberan, vamos a movilizar a la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires", anunció el sindicalista. "Esto es una doble tortura, no corresponde que hayan detenido a nuestra compañera", concluyó.

Paro Judicial

El gremio que agrupa a los trabajadores judiciales anunció un paro de 48 hs. en reclamo por el impuesto a las ganancias y el cobro de la paritaria.

De este modo, el miércoles 26 de diciembre fue el día laboral del año. Jueves y viernes 28, el sindicato liderado por Julio Piumato estará en huelga "por el efectivo cumplimiento salarial del presente año acordado entre el gremio y la Corte Suprema de la Justicia".

Además, exigen "respeto a la autarquía financiera y la independencia del Poder Judicial".