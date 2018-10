Pipo Cipolatti respondió a las acusaciones y le echó la culpa a la Policía

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El polémico cantante Pipo Cipolatti rompió el silencio tras las acusaciones por cobrar durante seis meses la jubilación de su mamá que murió este año y culpó a integrantes de la Policía por haberlo asesorado para lo que lo haga.

"Cuando mi mama fallece el mismo día digo '¿y qué voy a hacer con la pensión de mi mamá? Porque yo tengo que seguir pagando las deudas del departamento, las expensas, y los niños", explicó el cantante en diálogo con Todo Noticias.

Y añadió: "Yo pedí a la superintendencia que me dieran una mano, si pudieran estirarme el plazo de cobrar pensión unos meses hasta organizarme las cosas".

"Lo de la pensión de mi mama se los pedí (a la Policía), y siempre fui confiado a cobrar. Incluso me sentí medio incómodo cuando me dijeron que no podía cobrar más", se sinceró Cipolatti, quien aseguró que en ningún momento sintió que se tratara de algo ilegal.

Siempre hubo gente de la Policía que le dijo que, si seguía sus instrucciones, podía seguir cobrando la jubilación de su madre. "No me lo dijeron por escrito. No tengo ningún testimonio por escrito para comprobarlo".