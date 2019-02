SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Después de que Enrique Pinti se quejara por los tarifazos, sobre todo lo relativo a la salud, el humorista ultraoficialista Alfredo Casero salió a contestarle por Twitter y lo acusó de "cagueta".

En diálogo con FM Pop, Pinti dijo que en el año 83 sacó una "buena" prepaga "con el mejor plan" por su diabetes y agregó: "Me vinieron $39.000 más de la insulina que uso, que es importada porque así me lo indicó el diabetólogo".

Además, el actor se quejó de las justificaciones de Mauricio Macri sobre los tarifazos y los, supuestamente, "70 años de joda" que vivió el país. "Yo tengo 80 o sea que desde los 10 y no viví ninguna fiesta", dijo Pinti. "Encima que me digan sus funcionarios y toda la gente que a nosotros nos regalaban los servicios cuando a mi nunca nadie me regaló nada".

Ante estas declaraciones, Casero contestó en redes sociales citando tuits de otra usuaria con viejas declaraciones de Pinti. Bajo el concepto de "cagueta", le recordó que en 2013 dejó de hacer monólogos durante el Gobierno de Cristina Kirchner "porque le tengo miedo a 678".

Además, en base al mismo fragmento de la entrevista, el humorista oficialista se agrandó: "Yo a los de 678 me los fumo y fumare en pipa".