Pinti: "Macri está más desorientado que Adán en el día de la madre"

El humorista Enrique Pinti consideró que el presidente, Mauricio Macri, "está más desorientado que Adán en el día de la madre" y negó que tenga un plan diabólico para hundir a la Argentina. Además sostuvo que el humor es "una manera de vivir" y una forma de sobrevivir al horror.

"Hay gente que dice que no está desorientado, que es un plan que tiene para matar a la Argentina... La misma historia de toda la vida, que siempre pensamos que Cristina, o Macri o Carlos Menem o quien corno sea, tiene una idea diabólica para destruirnos. ¡No! Yo no soy tan paranoico. No creo que tengan la idea de destruir, porque ellos viven en el mismo país. Creo que no es apto para una función tan importante como la presidencia de una República"

"El sentido del humor no lo voy a perder nunca, porque es una manera de vivir. Y esa manera de vivir uno la desarrolla en los peores momentos. Hubo gente que en plena Segunda Guerra Mundial tuvo sentido del humor, rodeada de países tomados, quilombos, despelotes, horrores y muertes. Era una manera de sobrevivir", sostuvo.