El capocómico Enrique Pinti arremetió con todo contra el Gobierno de Mauricio Macri y sus políticas de ajuste. Al mismo tiempo, advirtió que tratan al ciudadano “como a un infradotado” y cuestionó con dureza la reforma previsional que recorta los haberes jubilatorios.

"Te tratan como a un infradotado y nos quieren convencer que lo que están haciendo es para nuestro bien, pero hay que sufrir para tenerlo. Y venimos sufriendo desde hace varios años”, disparó el humorista en una nota con el sitio Diarioshow.com y criticó que “a un jubilado no se le puede decir que ahora, con esta reforma, usted va a ganar menos. Cómo le vas a hablar de futuro a una persona de 85 años. Se lo tenés que arreglar en este momento o el mes próximo".

LEÉ MÁS: Enrique Pinti destrozó a Macri: "Cuando le entiendo no estoy de acuerdo"

Asimismo, se metió de lleno en la polémica por las cuentas Offshore que siguen apareciendo a nombre del presidente y de sus funcionarios y cuestionó que “acá la Justicia funciona siempre cuando el gobierno se fue. Entonces, lógicamente, siempre se está viendo qué pasó con el gobierno anterior”.

“Nos enteramos de los robos del gobierno anterior porque la Justicia acciona contra los poderes, la gente y el abuso cuando esa gente no tiene poder. Mientras tienen poder, encajonan esos expedientes, las cosas vencen y no pasa nada. Ahora, cuando el gobierno se va empiezan a salir las cuentas offshore, los hoteles que no estaban vacíos y estaban llenos, los acomodados, los hijos y los entenados”, criticó y estimó que “cuando termine el ciclo Macri, los jueces se atreverán, con otros partidos, todo lo que pasó, lo que hicieron y no hicieron”.