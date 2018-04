El senador nacional por Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, criticó duramente el tarifazo por parte del Gobierno nacional y advirtió que “es una gran mentira que estaban desactualizadas”. Además, afirmó que en Argentina se “paga la tarifa de gas más alta del mundo” y apuntó que el Ejecutivo nacional “miente descaradamente”.

Como invitado al programa de Luis Novaresio, el legislador apuntó que “los amigos del Gobierno concentran la mayor obra pública, Niki Caputo es el dueño de la (empresa) Central Puerto y castiga a la ciudadanía con tarifazos que no tienen nada que ver con los costos de la energía que están produciendo porque los equipos se amortizaron hace años” por lo cual aseveró:”Cuando Marcos Peña y Macri dicen que estaban desactualizadas las tarifas, es una mentira tan grande como ese edificio”.

Explicó, al respecto, que “el precio de la energía, de la producción del país, hay que pedirlo por los reales costos y nunca se han querido sincerar” y sostuvo que “hay que rediscutir el tema de la tarifa pero al desinformación es enorme”.

“Pagamos la tarifa de gas más cara del mundo. Sin metáfora, somos un país productor de energía y pagamos la tarifa más alta. Es una vergüenza y hay que colocarse de quien le cuesta comer”, arremetió Solanas.

Disparó que “se miente descaradamente, como no hay otra información y como pocos el Gobierno ha copado los programas de opinión, no se dice nada” y sentenció: “Se puso el énfasis en que se la tarifa era regalada y no se realizó un estudio adecuado”.